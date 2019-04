Astro-Style: Diese Frisur ist perfekt für Dein Sternzeichen

SCHÜTZE So bist Du: Als Schütze-Girl hast Du ein Wahnsinnsglück! Denn egal, wo Du auftauchst, ziehst Du automatisch Blicke auf Dich. Woran das liegt? An Deiner erfrischenden Ausstrahlung! Du bist wie Taylor Swift ein Wirbelwind, voller Tatendrang und Abenteuerlust. Ohne Freunde und Action würdest du vertrocknen wie eine Pflanze, die nicht gegossen wird. Deine Astro-Frisur: hochgesteckte Haare! Bei Deinem Unternehmungseifer muss eine Frisur her, die was aushält. Aber: Sie muss auch was hermachen. Eine Hochsteckfrisur ist deswegen ideal für Dich. Sie wirkt pfiffig und edel – und betont außerdem auf höchst verführerische Art Deinen Hals. Sexy! So geht’s: Haare strähnenweise nach oben zwirbeln und dann jeweils am Hinterkopf mit ein paar Haarnadeln oder Klemmen feststecken.