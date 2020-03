Die 15. Staffel von Germany’s next Topmodel hat endlich begonnen und unter dem Motto „Girl Power“ gibt’s dazu jetzt eine mega Klamotten-Kollektion an IT-Pieces von Germany’s next Topmodel und ProSieben für dich exklusiv bei ABOUT YOU.

Die coolen Styles der GNTM-Kollektion sind online erhältlich ABOUT YOU

Der angesagte Batik-Look und frühlingshafte Pastelltöne machen die Teile zum absoluter Hingucker und setzen ein Zeichen für Girl Power. Selbstbewusstsein und Selbstliebe werden mit Statement-Sprüchen auf den einzelnen Teilen gefeiert! Denn: Junge Frauen sollen sich lieben, wie sie sind!

Streetstyles im Pastell-Look sorgen für Summer-Vibes ABOUT YOU

In der 12-teiligen Kollektion befinden sich Crop-Tops, Shirts, Pullis und Jeansjacken im Streetstyle. Die beiden Key-Pieces Sweatshirt „Havin“ und T-Shirt „Nahla“ werden auch von den Kandidatinnen der diesjährigen Germany’s next Topmodel-Staffel getragen. Sei gespannt, wer dieses Jahr Topmodel wird!

Das Sweatshirt ist ein Key-Piece der Kollektion und wird auch von den GNTM-Teilnehmerinnen getragen ABOUT YOU

Abstimmen