Nichts ist schlimmer als ein fleckiges Gesicht, weil dein Make-up aufgrund von heißen Temperaturen oder nach einem langen Tag den Geist aufgibt. Wer Face Primer benutzt, ist eindeutig im Vorteil. Dieser bildet nämlich die ideale Basis, um anschließend wie gewohnt deine Foundation aufzutragen. Nur, dass sich diese aufgrund des Primers nicht in deinen Poren absetzen kann, was widerrum bewirkt, dass dein Teint über Stunden hinweg makellos aussieht. Von Too Faced über Douglas, ca. 32 €.