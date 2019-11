Diese brandneuen Beauty-Brands musst du jetzt haben!

Belei

Die Hautpflegemarke Belei ist seit Oktober 2019 erhältlich. Hinter der neuen Brand steckt niemand geringeres als der Handelsriese Amazon. Ja, richtig gehört! Mit Belei möchte Amazon ins aktuell sehr lukrative Beauty-Business einsteigen und seinen Kunden ein exklusives Sortiment anbieten, das momentan rund 19 Produkte enthält. Die Linie ist für verschiedene Hauttypen geeignet, preislich liegen alle Produkte zwischen acht und zwanzig Euro. Zudem setzt Amazon auf einen tierversuchsfreien Herstellungsprozess.

Gesichtswasser „Clarifying and Refreshing Tonic Water" von Belei über Amazon, ca. 8 €. PR

Tarte Cosmetics

Auch die Produkte von Tarte Cosmetics sind tierversuchsfrei – yeah! Definitiv ein Grund mehr, sie zu lieben! Die beliebte Kosmetikmarke, gegründet von Maureen Kelly, existiert in den USA bereits seit 1999, auf dem deutschen Markt ist sie aber tatsächlich erst seit diesem Jahr exklusiv bei Sephora erhältlich. Berühmt geworden ist sie vor allem durch ihre dekorative Kosmetik mit wunderschönen Packagings. Unser Lieblingsprodukt, den praktischen „Shape Tape Contour Concealer", möchten wir dir deshalb nicht länger vorenthalten.

Concealer „Shape Tape Countour" von Tarte Cosmetics über Sephora, ca. 27 €. PR

Florence by Mills

Das Gesicht hinter dieser wohlklingenden neuen Brand ist „Stranger Things"-Star Millie Bobby Brown. Die Schauspielerin lüftete jüngst das Geheimnis um den Namen der bislang sehr erfolgreichen Marke, die sie nach ihrer Urgroßmutter benannt hat. Deren Charakterzüge würden, nach Angaben von Millie, auch die Eigenschaften der Beauty-Brand widerspiegeln. Viel wichtiger ist jedoch: Auch Florence by Mills ist ein veganes, tierversuchsfreies Label, was im Moment sehr angesagt zu sein scheint – Daumen hoch! Zu kaufen gibt es die Produkte bislang nur im Onlineshop, der aber immerhin auch nach Deutschland liefert.

Foundation „Like A Light Skin Tint" von Florence by Mills, ca. 17 €. PR

Glossy Pops

Ein tierversuchsfreier 2in1-Lipgloss- und Lipbalm im Lolli-Design? Na wenn das nicht verlockend klingt. Das dachte sich auch das Label Glossy Lips aus New York, das die hübschen Lippenpflege-Lollipops erfunden hat. Inzwischen ist das It-Piece zum Glück auch auf den deutschen Markt übergesiedelt und wir können uns uns bei all den zuckersüßen Produktnamen (wie zum Beispiel „I Like You Cherry Much" oder „Donut Kill My Vibe") und Geschmacksrichtungen gar nicht entscheiden. Hast du deinen Favoriten schon gefunden?

2in1-Lipgloss- und Lipbalm „Coney Island Cone" von Glossy Pops über Rossmann, ca. 8 €. PR

Honest Beauty

Finally: Seit ein paar Monaten dürfen wir uns endlich an den natürlichen Pflege- und Make-up-Produkten von Honest Beauty, das eigene Beauty-Label der schönen US-Schauspielerin Jessica Alba, erfreuen. Entstanden sind die Produkte, welche exklusiv bei Douglas erhältlich sind, unter dem Leitsatz „Clean Beauty". Bedeutet: Es sind weder Parabene und Mineralöl, noch synthetische Duftstoffe enthalten und auch auf Tierversuche wird verzichet. „Clean" sind die Artikel von Honest Beauty auch in Bezug auf das Design, das gewollt schlicht und unkompliziert ist.

Gesichtsreinigung „Gentle Gel Cleanser" von Honest Beauty über Douglas, ca. 18 €. PR

Bondi Sands

Seit September ist die australische Marke Bondi Sands auch in den deutschen Drogerieregalen vertreten – und zwar exklusiv bei Müller. Die Marke steht für ihre hochwertigen Self-Tanning-Produkte, die das ganze Jahr über für einen natürlichen, sonnengeküssten Teint sorgen sollen. Bondi Sands ist, wie sollte es auch anders sein, nach dem beliebten australischen Sandstrand Bondi Beach benannt, der besonders für seine Surfkultur bekannt ist. Zu den Fans der Marke, die zu 100 Prozent „made in Australia" ist, zählen inzwischen auch Stars wie Kylie Jenner und Emily Ratajkowski. Wenn auch du ein bisschen Bräune vertragen kannst, solltest du Bondi Sands unbedingt ausprobieren!

Selbstbräuner-Öl „Liquid Gold Dry Oil" von Bondi Sands über Müller, ca. 22 €. PR

Milk Make-up

Sehnsüchtig erwartet wurde auch der Launch der amerikanischen Marke Milk Make-up. Vielleicht ist dir diese schon das ein oder andere Mal auf Social Media begegnet, wo Milk Make-up mit 1,8 Millionen Abonnenten bereits super erfolgreich ist. Die Kosmetikmarke steht für vegane, tierversuchsfreie Produkte, die deshalb aber nicht weniger bunt und wild sind. Ein weiteres Highlight: Einige der Beauty-Produkte gibt es in unglaublich vielen verschiedenen Farbtönen, sodass garantiert für jeden das Richtige dabei ist!

Highlighter „Holographic Stick" in der Farbe „Supernova" von Milk Make-up über Sephora, ca. 23 €. PR

Banana Beauty

Deutsche Trendsetter: Das hippe Berliner Label Banana Beauty gibt es seit Sommer 2018, also seit etwas über einem Jahr. Innerhalb kürzester Zeit hat sich die junge Brand einen Namen gemacht und ist inzwischen vor allem für ihre Liquid Lipsticks berühmt und berüchtigt. Diese halten bis zu zehn Stunden lang bombenfest auf den Lippen, ohne dabei an Farbintensität zu verlieren. Tierversuchsfrei und fair produziert sind sie auch – kurzum: ein rundum gelungenes Produkt!

Semi Matte Liquid Lipstick in der Farbe „Heels up!" von Banana Beauty, ca. 25 €. PR