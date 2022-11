Die neue BRAVO Black Hits Vol 30!

"Hard Out Here", "Money On My Mind", "Bubble Butt", "Liebe" und und und... mit der neuen BRAVO Black Hits Vol. 30 hast du die heißesten Tracks auf zwei CDs. Insgesamt 43 Songs sorgen für Party-Laune bei dir und deinen Friends!

Unter den 43 coolen Tracks findest du Songs von Kanye West, Drake, Lilly Allen, Flo Rida, Prince Kay One, Dizzee Rascal und vielen anderen! Damit kann der Party-Sommer starten!

Alle Tracks im Überblick:

CD 1:

2 Sam Smith - Money On My Mind

3 Aloe Blacc - The Man

5 Sean Paul feat. Konshens - Want Dem All

7 Rudimental feat. Emeli Sande - Free

9 Flo Rida - How I Feel

Robin Thicke feat. Vitaa - Feel Good

3 Rizzle Kicks - Skip To The Good Bit

5 DJ One.Cut & DJ Ray G feat. Leftside - Murda

7 Jhené Aiko - The Worst

9 ScHoolboy Q - Man Of The Year

21 Young Money feat.Tyga, Lil Wayne & Meek Mill - Good Day

CD 2:

2 Marteria - Kids (2 Finger an den Kopf)

4 Prince Kay One feat. Emory - Ich hass es dich zu lieben

6 Psaiko.Dino feat. Bartek & PalinaPower & Bartek - Boah!

8 Samy Deluxe - Traum

0 SAM - Hallo?!

2 Afrob - Immer weiter

4 Drake - Worst Behavior

6 Tinie Tempah feat. Labrinth - Lover Not A Fighter

8 Left Boy - Security Check

20 Friction & Skream feat. Scrufizzer, P Money & Riko Dan - Kingpin (Rockwell Remix)