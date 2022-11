Total bequem, im Winter genial warm - und außerdem auch noch sehr sexy!

Wie sehen sie aus?

Hotpants sind immer schön eng geschnitten - sie schmiegen sich klasse an deinen Körper an! Ihre Form erinnert an ein Bikini-Unterteil in Hosenform, deswegen sind sie meist aus elastischem Material. Oben gehen die Hotpants fast ganz bis zur Taille, an den Beinen sind sie gerade schnitten.

Welches Image haben sie?

Die enge Hotpants wirkt sportlich, dabei aber nicht unsexy - weil sie eben so eng sitzt! Würdest Du sie im Sommer auf der Straße tragen, wären Dir die Blicke aller Boys gewiss. Aber auch als Unterwäsche ist die Hotpants süß & sexy - und dabei doch sooo superangenehm und bequem!

Wozu trägst du sie?

Der enge Maxi-Slip ist vor allem zum Sport super - bequemer geht"s nicht! Er macht jede Bewegung mit, Du fühlst Dich supersicher. Wenn Du nicht so gern Strings trägst, ist eine Hotpants aber auch unter engen Hosen oder Röcken ein echter Geheimtipp: Da zeichnet sich nichts über dem Po ab! Und im Winter sind die Hotpants fast Pflicht, weil angenehm warm!

Shopping-Tipp!

Da die Hotpants meist aus einem angenehm weichen und sehr dehnbaren Material sind, ist anprobieren hier nicht unbedingt Pflicht - aber wenn"s der Laden ermöglicht, solltest Du schon kurz reinschlüpfen. Die Pants sollen auf Figur, nicht aber supereng sitzen - dann sind sie genau richtig!

