Dein Taschen-Trage-Code

Deine Wirkung auf andere:

Du wirkst total unkompliziert. Du bist der coole Kumpeltyp, mit dem Jungs und Mädels abhängen wollen. Nichts an dir erinnert an eine Zicke oder an ein eitles Plappermaul. Übrigens, Jungs verlieben sich total gern in ihre beste Freundin ...

Deine Wirkung auf andere:

Ehrlich, du fühlst dich gerade nicht so wohl. Mit der Tasche willst du dein kleines Bäuchlein kaschieren oder sonst etwas verdecken - was auch völlig okay ist. Lass dich deshalb aber von niemandem aufziehen oder blöd anreden! Etwas mehr Selbstbewusstsein würde dir echt gut stehen.