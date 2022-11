Chinesisches Sternzeichen: Affe

Eigenschaften!

Wer unter dem Sternzeichen des Affen geboren ist, ist besonders flexibel! Welches Problem auch immer es geben mag: Affen finden eine Lösung. Sie sind eifrig und neugierig, außerdem lassen sie sich durch Misserfolge nicht entmutigen. Mit anderen Menschen kommen Affen sehr gut zurecht, sie sind unterhaltsam und haben Humor. Aber: Affen sind so fix, dass sie sich oft nicht genug Zeit nehmen, um eine Sache wirklich zu durchdenken oder ganz zu Ende zu bringen!

Liebe & Flirten!

Affen flirten gern und oft - eine feste Beziehung ist nicht so ganz ihr Ding. Allerdings gestehen sie ihrem Schatz die gleichen Freiheiten zu, die sie selbst für sich in Anspruch nehmen! In der Familie ist der Affe jedoch auch häuslich und diplomatisch - man kann sich auf ihn verlassen!

Zu Affen passen vor allem Mädchen und Jungs, die unter dem Sternzeichen der Ratte oder des Drachens geboren wurden. Eher unpassend sind Tiger!

Schule & Job!

Hier kann der Affe vor allem sein Talent im Umgang mit anderen Menschen und seine Flexibilität nutzen. Er diskutiert gern und klärt daher Probleme schon früh. Wegen seines Eifers fällt er positiv auf - bekommt aber manchmal auch eher unbeliebte Aufgaben übertragen.