Bob-Frisuren: Die heißesten Kurzhaarschnitt

Je nach deiner Gesichtsform steht dir ein glatter Bob mit Pony vielleicht besser oder ein wuscheliger Schnitt, mit Fransen oder Stufen. Das wirkt dann gleich viel frecher und wilder.

Oder du spielst etwas mit Farbe, so wie Demi Lovato es seit Neuestem tut. Das ist natürlich nur etwas für die Mutigeren unter euch, aber es lässt deine Bob-Frisur gleich ganz anders wirken. Highlights in Rotnuancen oder in Blond sehen bei Bobs auch ganz toll aus.

Schau dir die coolsten Bob-Frisuren bei den Stars ab!