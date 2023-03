Beauty: 100 Beauty Tipps unter 7 Euro

1. Luxus-Bad aus der Küche. Dafür 1L Milch in einem Topf erwärmen und 5 EL Honig darin auflösen. Fertig ist Dein Badezusatz. Das Ganze ins ca. 37°C warme Badewasser gießen und dann heißt es abtauchen.

2. Models laufen immer mit einer Wasserflasche rum. Warum? Was ist das Schönheitselexier von innen. Zwei Liter pro Tag sind ideal.

3. Entspannung pur bekommst Du mit diesen wohlig-warmen und pflegenden Schaumbad. Ein Muss für Girls, die Schaumbäder lieben!

4. Du hast sehr trockene Haut, dann verwöhne Dich mit einem Ölbad: Oliven, Soja- oder Weizenkeimöl sind ideal. 3 El pro Wanne genügen. Noch 10 Tropfen von einem ätherischen Öl (z.B. Lavendel) dazu und schön relaxen.

5. Duft-Teelichter auf dem Wannenrand sorgen für ein Wohlfühloase-Feeling (Drogerie, 20 Stück ca. 2,50 Euro.)

6. Wie wäre es mit einem hochkarätigen Bad? Der coole Klunker aus den Produkttipps von oben löst sich im warmen Wasser auf und verbreitet sogleich einen leckeren Erbeer-Duft.

7. Du langweilst Dich beim Baden? Nutze doch die Zeit für ein paar weitere Extra-Pflege-Schritte, z.B. für eine Haarmaske, denn jetzt kann sie endlich mal in Ruhe einwirken, und die aufsteigende Wärme des Wassers unterstützt die Wirkung.

8. Dein Schaumbad ist fast alle? Flasche mit etwas Wasser aufschütten und kräftig schütteln. Eine Extra-Baderunde springt mindestens noch raus!

9. In der Wanne kann man sich auch prima die Beine rasieren. Am besten am Anfang der Bade-Session loslegen. Einwegrasierer sind nicht nur parktisch, sie können auch noch gleichzeitig pflegen!