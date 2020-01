Wer oder was ist Hello Kitty eigentlich?

Welches Mädchen kennt nicht das süße Kätzchen von Schlüsselanhängern, Tassen, Stiften und Shirts? Hello Kitty ist eine echte Kult-Katze! Mit der pinken Schleife am Ohr, den niedlichen Knopfaugen und dem fehlenden Mund eroberte die fiktive Figur vor allem in den 90ern die Herzen der Mädchen. Sie ist das beste Beispiel für die japanische Kawaii-Kultur. Von diesem Kult hat sich die gehypte Designer-Marke Balenciaga jetzt für ihre Spring/Summer 2020 Kollektion inspirieren lassen.

Balenciaga und Hello Kitty

Die Luxusmarke Balenciaga präsentierte auf der Fashion Show in Paris ihre neue Taschenkollektion im Hello Kitty-Style. Die süßen Taschen kommen aktuell in drei Farben: Rosa, Schwarz und Weiß in typischer Katzen-Optik. Die „Schnurrhaare“ sind dabei die ikonischen Schuhbänder–bekannt von dem gehypten Sneaker-Modell „Triple S“ der Marke.

Die " Hello Kitty XXS Tasche mit Tragegriff" und Schürsenkel-Detail Balenciaga

Wer eine der süßen Designer-Taschen haben will, muss allerdings ganz tief in die Taschen greifen, denn unter 700€ bekommt man nicht mal die „Phone Holder“ Bag, die kleinste Tasche der Kollektion. Für alle, die sich das leisten können gibt’s die und die „Camera Bag“ sowie die „XXS Bag” seit 9. Januar online und ab 27. Januar weltweit in ausgewählten Stores zu kaufen.