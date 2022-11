5 Styling-Tools, die jeder Junge besitzen sollte!

Was muss alles in den Badezimmerschrank eines jeden Jungen? Mehr als diese 5 Produkte brauchst du nicht!

In Sachen Styling haben es Jungs echt nicht einfach! Gepflegt sollten sie schon sein, aber bitte nicht zu viel! Na toll, was heißt das jetzt also konkret? Welche Styling-Tools sollten oder müssen Jungs benutzen?