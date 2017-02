GNTM 2017: Erste Folge vor allen anderen sehen!

GNTM 2017 startet offiziell am 9. Februar auf ProSieben. Mit ein wenig Glück, könnt ihr die erste Folge von Germany's Next Topmodel aber schon früher sehen - und zwar in einem Kino!

Die größten Topmodel-Show Fans können bereits am 6. Februar einen genauen Blick auf die Kandidatinnen, Jury und Walks werfen. In der Astor Film Lounge in Berlin wird nämlich eine exklusive GNTM Preview ausgestrahlt. Wer Karten für das Event will, muss lediglich eine Mail an ProSieben schreiben. Doch Beeilung: Die Tickets werden nach der Reihenfolge des Posteinangs vergeben. Alle Infos dazu findest Du hier.

Germany's Next Topmodel: Erster Trailer zur neuen GNTM Staffel!

Nicht mehr lang und Germany's Next Topmodel geht 2017 in eine neue Runde! Um uns jetzt schon einmal richtig heiß auf die neue Staffel mit Heidi Klum & dem Rest der Jury zu machen, gibt es mittlerweile einen ersten Trailer zu GNTM 2017!

Dort sehen wir unter anderem einige der Kandidatinnen und schon jede Menge Emotionen! Aber seht selbst:

Bald ist es wieder soweit und meine Vorfreude ist schon riesig! #GNTM Ein von Heidi Klum (@heidiklum) gepostetes Video am 10. Jan 2017 um 10:06 Uhr

GNTM Start ist am 9. Februar 2017. Wir freuen uns drauf!

GNTM 2017: Gewinnerin Kim Hnizdo ist bei den Castings dabei!

Überraschung! Bei den GNTM Castings 2017 schaute auch die Gewinnerin der letzten Staffel, Kim Hnizdo, vorbei und unterstütze die Jury um Heidi Klum, Thomas Hayo und Michael Michalsky bei der Auswahl der Mädels. Dazu gab es natürlich auch ein Posting bei Instagram:

Gestern haben wir beim Casting in Frankfurt schon viele tolle Mädchen für Staffel 12 gefunden ! Mega strange das Casting mal aus der anderen Sicht zu erleben. Ich weiß noch genau , wie ich vor einem Jahr selbst da saß 😳 Ich bin so gespannt auf die nächste Staffel 😍 #gntm2017 #gntm Ein von Kim Laura Hnizdo (@kimlaurahnizdo) gepostetes Foto am 29. Aug 2016 um 3:00 Uhr

Ob Kim bei dem Casting-Termin in Frankfurt ein gutes Händchen bewiesen hat und vielleicht sogar selbst "Germany's Next Topmodel 2017" mit ausgesucht hat? Das erfahren wir ab dem 9. Februar bei GNTM auf ProSieben!

GNTM Kandidatinnen: Nächstes Topmodel kündigt ihren Vertrag!

Die GNTM Kandidatinnen, die am Ende der Show Germany's Next Topmodel wurden (oder zumindest ziemlich weit gekommen sind), bekamen meist einen Vertrag bei der Modelagentur von Heidi Klums Vater. In den letzten Monaten kündigten jedoch immer mehr ehemalige GNTM Kandidatinnen ihre Verträge!

Nach GNTM Gewinnerin Stefanie Giesinger sowie Alisar Ailabouni, Luisa Hartema und Jana Beller hat sich nun das nächste Topmodel aus dem Vertrag geklagt: Elena Carrière. Die genauen Hintergründe für die Ausstiege sind nicht bekannt. Ob die neuen Models bei GNTM 2017 nach diesen News wohl noch so richtig Lust auf die Modelagentur von Papa Klum haben?

GNTM: Kandidatinnen freuen sich auf "neuen Bruce"

GNTM ist bekannt für seine legendären Catwalk-Trainer. Bruce Darnell und Jorge Gonzales zeigten den GNTM Kandidatinnen bereits, wie man als Topmodel richtig zu gehen und sich zu bewegen hat.

GNTM 2017 kann nun den nächsten illustren Walk-Experten in der Show mit Heidi Klum begrüßen. Laut Bild-Informationen ist in der neuen Staffel Decorsey "Mac" Folkes am Start. Mac gehört zu den ganz Großen der Fashion-Industrie und hat schon einige Topmodels geformt - z.B. bei "Holland's Next Top Model".

Germany's Next Topmodel Endlich geht es wieder los 😃 Ein von Heidi Klum (@heidiklum) gepostetes Video am 5. Nov 2016 um 13:32 Uhr

Doch nicht nur der US-Amerikaner wird die GNTM Kandidatinnen am Laufsteg zeigen, was Sache ist. Auch Let's Dance-Jurorin Nikeata Thompson wird den zukünftigen Topmodels einige Tipps mit auf den Weg geben.

Germany's Next Topmodel: Das sind die möglichen Sendetermine von GNTM 2017

Wie ProSieben bereits offiziell bestätigte, beginnt die neue Staffel Germany's Next Topmodel am 9. Februar 2017. Wenn es, wie in der vergangenen Staffel, wieder 15 Folgen der beliebten Topmodel Show mit Heidi Klum geben sollte, könnten die Sendetermine so aussehen:

Erste Folge GNTM 2017: 9. Februar 2017, ab 20:15 Uhr (bestätigt!)

2. Folge: 16. Februar 2017, ab 20:15 Uhr

3. Folge: 23. Februar 2017, ab 20:15 Uhr

4. Folge: 2. März 2017, ab 20:15 Uhr

5. Folge: 9. März 2017, ab 20:15 Uhr

6. Folge: 16. März 2017, ab 20:15 Uhr

7. Folge: 23. März 2017, ab 20:15 Uhr

8. Folge: 30. März 2017, ab 20:15 Uhr

9. Folge: 6. April 2017, ab 20:15 Uhr

10. Folge: 13. April 2017, ab 20:15 Uhr

11. Folge: 20. April 2017, ab 20:15 Uhr

12. Folge: 27. April 2017, ab 20:15 Uhr

13. Folge: 4. Mai 2017, ab 20:15 Uhr

14. Folge: 11. Mai 2017, ab 20:15 Uhr

15. Folge: 18. Mai 2017, ab 20:15 Uhr

Die Sendetermine ab Folge 2 sind noch nicht offiziell bestätigt! Findet die GNTM 2017 Ausstrahlung jedoch wie gewohnt statt, wäre das große GNTM Finale somit am 18. Mai 2017. Doch wer weiß, vielleicht hat die Jury für dieses Jahr eine Überraschung parat und es gibt einige Änderungen bei der Topmodel Show. Wir sind auf jeden Fall gespannt und haben uns die oben genannten Termine schon einmal gaaanz vorsichtig im Kalender markiert ;)

Eine Folge GNTM 2017 verpasst? Hier gibt es die Wiederholung!

GNTM Staffel 12: Neuer Coach für die Kandidatinnen!

Für die 12. Staffel von Germany's Next Topmodel gibt es männlichen Zuwachs! Zwar sitzen weiterhin Heidi Klum, Michael Michalsky und Thomas Hayo in der GNTM Jury - allerdings gibt es jetzt auch eine Überraschung!

Laut der Bild-Zeitung, wird das deutsche Topmodel Lars Burmeister einer der neuen Coaches für die kommende Staffel. Der 32-Jährige Hamburger zählt zu den gefragtesten männlichen Models der Welt und hat für die GNTM Kandidatinnen sicher den einen oder anderen Trick parat. Äußerlich bringt Burmeister auf jeden Fall alles mit, um nicht nur den Kandidatinnen den Kopf zu verdrehen...

Xmas ready 💪🎅👉🍷🎉 #gymlife #elbgym #rhythmischesportgymnastik Ein von Lars Burmeister (@lars_burmeister) gepostetes Foto am 22. Nov 2016 um 3:49 Uhr

Wir freuen uns auf jeden Fall auf den neuen Coach - auch wenn dessen genaue Rolle bei GNTM 2017 noch nicht zu 100 Prozent klar ist. Nicht vergessen: Am 09. Februar ist der erste Sendetermin für die neue Staffel - um 20:15 Uhr geht es los!

GNTM 2017 Start: Wann beginnt die 12. Staffel Germany's Next Topmodel?

Die Castings für die zwölfte Staffel von „Germany’s next Topmodel“ laufen auf Hochtouren. Noch bis zum 18.09.2016 sucht Heidi Klum nach den schönsten Mädchen Deutschlands. Vermutlich im Februar 2017 zeigt ProSieben dann wieder die zwölfte GNTM-Staffel.

Update 20. Dezember:

Endlich steht der Starttermin von GNTM 2017 fest! Der Start der neuen Staffel ist auf den 9. Februar datiert. Die Show beginnt um 20:15 Uhr und läuft danach wie gewohnt immer donnerstags auf ProSieben.

Das ist die neue (alte) GNTM-Jury:

Die Jury für die 12. Staffel von „Germany’s next Topmodel“ steht fest: Heidi Klum, Thomas Hayo und Michael Michalsky werden auch im nächsten Jahr wieder am Jurypult Platz nehmen. Und das ist wirklich eine Überraschung , denn in den vergangenen Staffeln wurde immer fleißig durchgeschaut. Da die 11. Staffel bei allen GNTM-Fans aber so gut ankam, hat man sich scheinbar dafür entschieden, an diesem Konzept festzuhalten.

Wie cool! Thomas Hayo ist inzwischen schon ein alter Hase – seit 2011 darf er neben Heidi Klum die Models bewerten. Für Michael Michalsky geht es im kommenden Jahr erst in die zweite GNTM-Runde. Und dann wird er sicherlich alles versuchen, dass die GNTM-Gewinnerin 2017 aus seinem Team kommt!

Wer ist die erste GNTM-Kandidatin 2017?

Die Castings für „Germany’s next Topmodel“ sind schon voll im Gange und eine Kandidatin steht bereits fest. Stefanie Seitz aus Regensburg ist eine Runde weiter! Sie darf sich im großen Live-Casting vor der Jury präsentieren. Die Beauty ist 24 Jahre alt und hat schon mal eine Miss Wahl gewonnen. Das Posieren hat Stefanie also schon perfekt drauf!

Wie sie Promiflash in einem Interview bereits erzählte, arbeitet sie schon seit einer Weile als Model: „Modeln habe ich schon immer gemacht und hab eine totale Leidenschaft dafür. Ich dachte mir: Wenn Du es machst, dann jetzt!"

Ein von Stefanie Seitz (@stefanie.seitz) gepostetes Foto am 16. Sep 2016 um 9:09 Uhr

GNTM 2017: Promi-Tochter möchte kein Topmodel werden!

Kandidatin bei Germany's Next Topmodel werden - das ist der Traum von vielen jungen Mädels. Eine berühmte Promi-Tochter gab Heidi Klum nun jedoch einen Korb bei GNTM 2017. Und dass, obwohl sie sogar Model werden möchte!

Isabella Ahrens möchte (noch) nicht bei GNTM dabei sein, obwohl sie von der Castingshow angefragt wurde. Die 17-jährige Tochter von Schauspielerin Mariella Ahrens möchte erst einmal ihr Abi schaffen, bevor es auf die Laufstege dieser Welt geht. Zudem verriet ihre Mutter bezüglich GNTM der Bild-Zeitung: "Sie ist für die Sendung und den Zickenkrieg dort einfach zu sensibel." Ein Topmodel möchte Isabella trotzdem gern irgendwann werden und sich demnächst bei einer Model-Agentur anmelden. Dies verriet sie der Zeitung im Rahmen der Berlin Fashion Week, bei der übrigens auch viele GNTM-Gewinnerinnen unterwegs waren.

Frohe Waunachten ☺🐶🐶 #christmastime #berlin #christmas #dogs#funnymoments Ein von Mariella Ahrens (@mariellaahrens) gepostetes Foto am 25. Dez 2016 um 5:27 Uhr

GNTM 2017 wird also vorerst ohne Promi-Tochter auskommen müssen. In der vergangenen Staffel übernahm diese Rolle Elena Carrière, die immerhin im Finale den zweiten Platz belegen konnte.

10. Oktober 2016

GNTM 2017 ohne Heidi Klum?

GNTM 2017 ohne Heidi Klum? Das ist doch gar nicht möglich! Schließlich ist die Model-Mama das Gesicht der Castingshow! Trotzdem hat das Supermodel eine Ankündigung gemacht, die sehr unerwartet kommt. Worum es sich handelt, erfährst Du im Video!

Sitzt Kim Hnizdo in der GNTM-Jury 2017?

Das wäre ja wirklich ein Ding! Sitzt die aktuelle GNTM-Gewinnerin Kim Hnizdo etwa in der nächsten Jury? Ein Foto der Beauty auf Instagram heizt die Gerüchte auf jeden Fall an!

Ein von ~ Kim Laura Hnizdo ~ (@kimlaurahnizdo) gepostetes Foto am 29. Aug 2016 um 3:00 Uhr

„Gestern haben wir beim Casting in Frankfurt schon viele tolle Mädchen für Staffel 12 gefunden! Mega strange, das Casting mal aus der anderen Sicht zu erleben. Ich weiß noch genau, wie ich vor einem Jahr selbst da saß. Ich bin so gespannt auf die nächste Staffel! #gntm2017", schrieb sie zu dem Schnappschuss.

Hilft Kim Heidi Klum also wirklich bei der Auswahl der Nachwuchsmodels, oder ist sie nur als Beistand für die Mädels dabei? Denn auch Fata war bei einem Castingtermin in Berlin dabei. Vermutlich stehen die beiden Models den Kandidatinnen als Coach zur Seite. Aber vielleicht sieht man sie ja trotzdem in der neuen Staffel im TV. Das wäre auf jeden Fall richtig cool! =)

Ein von Fata (@fata.hasanovic) gepostetes Foto am 4. Sep 2016 um 7:07 Uhr

Das sind die ersten GNTM 2017 Kandidatinnen:

Wie cool ist das denn: Durch Heidis Instagram-Aufruf können wir uns schon jetzt die ersten GNTM-Bewerberinnen angucken. Unter dem Hashtag #ichbingntm2017 können sich die Mädels nämlich auch via Instagram für die Castingshow bewerben. Und da wurden tatsächlich schon eine Menge Bilder hochgeladen - und einigen von ihnen haben auf jeden Fall GROSSES Potenzial! =)

Ein von Anastasia Jovanovic (@_anajovana_) gepostetes Foto am 16. Jun 2016 um 10:52 Uhr

Ein von Alix 🌸 (@aaliix_) gepostetes Foto am 14. Aug 2016 um 11:40 Uhr

Ein von CÉLINE BETHMANN (@celinebthmn) gepostetes Foto am 7. Aug 2016 um 9:28 Uhr

Ein von ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Tabea Cleven (@tabbeeeh) gepostetes Foto am 4. Apr 2016 um 15:57 Uhr

Ein von Alix 🌸 (@aaliix_) gepostetes Foto am 14. Aug 2016 um 5:39 Uhr

Ob da die Gewinnerin der zwölften Staffel von Germany's Next Topmodel schon dabei war? Möglich wäre es - aber das werden wir wohl erst nächstes Jahr erfahren! Denn bis die neue Staffel "GNTM 2017" beginnt, ist es noch viel zu laaaaaange hin! ;-)

12. August 2016

Hier finden die GNTM-Castings statt!

Nach GNTM ist vor GNTM: Schon bald geht es mit den Castings für die zwölfte „Germany’s next Topmodel“-Staffel los! Ab dem 26. August 2016 wird Model-Mama Heidi Klum wieder nach den schönsten Mädchen Deutschlands Ausschau halten. Insgesamt finden elf GNTM-Castings in neun deutschen Städten statt.

Das sind die GNTM-Castingtermine 2017:

26.08.2016 – 13:00-19:00 – Köln

27.08.2016 – 13:00-19:00 – Dortmund

28.08.2016 – 13:00-19:00 – Frankfurt

02.09.2016 – 13:00-19:00 – Hamburg

03.09.2016 – 13:00-19:00 – Hannover

04.09.2016 – 13:00-19:00 – Berlin

14.09.2016 – 13:00-19:00 – Stuttgart

15.09.2016 – 11:00-17:00 – Stuttgart

16.09.2016 – 12:00-18:00 – Nürnberg

17.09.2016 – 13:00-19:00 – München

18.09.2016 – 11:00-17:00 – München

Wer sitzt in der GNTM-Jury 2017?

Wer in diesem Jahr neben Heidi Klum in der Jury sitzen wird, ist bis dato noch unklar. Da die eingeführten Teams und Battles in der elften Staffel gut angekommen sind, ist es sehr wahrscheinlich, dass man diesem Konzept treu bleibt.

In die High Heels , fertig , los ! ........ #ichbingntm2017 Ein von Heidi Klum (@heidiklum) gepostetes Video am 6. Aug 2016 um 10:52 Uhr

GNTM 2017: Wo gibt es Karten für das Finale?

Natürlich gibt es auch wieder Karten für das große GNTM Finale 2017. Tickets für die Show wird es exklusiv beim Online-Anbieter Tickethall geben. Der Vorverkauf ist momentan noch nicht eröffnet, allerdings kann man sich für einen Newsletter registrieren, um direkt zum Verkaufs-Start benachrichtigt zu werden. Letztes Jahr belief sich der Ticketpreis für das Germany's Next Topmodel Finale auf ca. 35 Euro.

GNTM Casting: Wie kannst Du Dich bewerben?

Lust auf das GNTM Casting? In einem kurzen Video bei Instagram rief Heidi Klum alle Nachwuchsmodel s dazu auf, sich unter dem Hashtag #ichbingntm2017 zu bewerben. Aber natürlich kann man auch ein Bewerbungsvideo über ProSieben einreichen.;-)

Wichtige Facts zur Bewerbung: Du solltest mindestens 16 Jahren alt sein und alle Minderjährigen brauchen einen Einverständniserklärung ihrer Eltern.

Falls Du auch mit dem Gedanken spielst, irgendwann deine Bewerbung bei GNTM einzureichen oder als Topmodel durchzustarten, dann solltest Du davor unbedingt folgenden Artikel lesen. Dort werden alle Fragen rund ums Thema modeln beantwortet!