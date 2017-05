GNTM 2017: Kandidatin Serlina – ihr Vater ist gestorben!

Bei "Germany’s next Topmodel" wird es in der 14. Folge unheimlich emotional. Bei dem tränenreichen Fotoshooting müssen die GNTM-Kandidatinnen ihre Persönlichkeit zeigen und alle Gefühle herauslassen. Das ist für manche Models gar nicht so leicht, wie die Vorschau zeigt.

Für das anstehende Fotoshooting bei GNTM 2017 sollen sich die Mädchen an traurige Momente in ihrem Leben erinnern. Die ergreifende Geschichte von Kandidatin Serlina aus Team Thomas, rührt das ganze Team zu Tränen. "Ich war traurig als mein Vater gestorben ist vor vier Jahren. Und als ich mich verabschieden musste", erzählt sie.

Den schweren Verlust hat die hübsche Blondine noch nicht verarbeitet: "Das ist eine sehr tiefe Wunde bei mir. Der Tod meines Vaters war so schwierig, weil er total plötzlich war. Er hatte keine Krankheit oder so. Er war aus dem Nichts tot – er hatte einen Herzinfarkt. Es war einfach zu früh."

Während Serlina ihre bewegenden Geschichte erzählt, fließen auch bei den anderen Models die Tränen. So schlimm die Erinnerung an diesen Moment wohl sein mag, vielleicht helfen ihr diese Emotionen zumindest beim GNTM-Fotoshooting. Wir drücken Serlina jedenfalls fest die Daumen!

