Thomas Hayo: GNTM-Kandidatin packt über ihn aus!

Thomas Hayo ist schon zum sechsten Mal Juror bei „Germany's next Topmodel". Der Creative Director ist seit der elften Staffel auch noch der Chef von Team Schwarz. Und seine Models liegen ihm wirklich am Herzen. Wir haben GNTM-Model Taynara Wolf exklusiv auf der GLOW in Berlin getroffen und sie hat wirklich nur Positives über Thomas Hayo zu sagen.

Wie ist Thomas Hayo als GNTM-Juror?

„Thomas war auch hinter der Kamera sehr oft da und hat sich echt gut um uns gekümmert. Ihm war es wirklich wichtig wie es uns geht und was wir brauchen. Der hat uns auch ohne die Kamera in der Villa besucht und immer unterstützt", verriet die Halbbrasilianerin.