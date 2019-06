Sara Däbritz – neue Zeiten für Mädchen im Fußball!

Immer das Ziel vor Augen

„Mit fünf Jahren habe ich mit dem Fußballspielen angefangen. Und ich wusste ziemlich schnell, dass der Fußball meine größte Leidenschaft ist. Deswegen war es für mich immer klar, dass Fußballspielen auch das ist, was ich zu meinem Beruf machen will!“ Mit 16 Jahren zog Sara zu Hause aus, um sich beim SC Freiburg zu verpflichten und die „Eliteschule des Fußballs“ zu besuchen, wie die Max-Weber-Schule auch genannt wird. Sara hofft, dass es bald noch viel mehr fußballbegeisterte Mädchen gibt. Wie Alica! Die Elfjährige will auch Fußballerin werden, und Sara ist ihr Vorbild. Nike hat die beiden Fußballtalente zusammengebracht, damit sie gemeinsam die „Next Generation“ ermutigen, an ihren Träumen festzuhalten! Lerne Sara und Alica besser kennen und hör dir hier an, was die beiden Fußballerinnen zu sagen haben.

"Talent ist nicht alles"

Sara weiß, dass Ehrgeiz super wichtig ist. PR

Saras Motivaton? Die kommt hier: „Ich denke, dass Talent nicht alles ist. Es ist wichtig, dass man im Fußball ehrgeizig ist, dass man diszipliniert ist. Das ist sogar das Allerwichtigste! Und wenn man Spaß dran hat, dann kommt der Ehrgeiz von allein.“ Auch bei der anstehenden Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Frankreich in diesem Sommer (Start in wenigen Tagen, am 7. Juni) geht es nicht nur darum, den dritten Stern für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft zu holen. Noch wichtiger ist es Sara, das Bewusstsein dafür zu stärken, dass ein siebter Stern für Deutschland in Aussicht steht. Denn viermal haben ja die Männer bereits den Weltmeistertitel erspielt. Sieben Sterne für eine Nation – egal ob von Männern oder Frauen – alle Sportler*innen sollten gleichgestellt werden!

Der nächste große Traum

Saras Ziel für das Turnier in Frankreich: Dass die Fußballstadien von diesem Sommer an bei der Partie eines Frauenspiels genauso voll sind wie bei den Männern. „Es ist natürlich noch ein weiter Weg dorthin, aber auch für die zukünftigen Generationen wäre es ein Traum, wenn man am Wochenende zum Frauenspiel fährt und das ganze Stadion voll ist“. Sara lebt nach dem Motto: Ändere die Welt, nicht deinen Traum. Und ein bisschen ist ihr das bereits gelungen. Also Girls, ran an den Ball – träumt nicht nur von einer Karriere als Fußballerin, lebt euren Traum! Schau dir dazu auch den neuen Just Do It Film „Dream Further“ von Nike an, indem Sara auch zu sehen ist!