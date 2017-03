Wie viel Geld verdient eigentlich BibisBeautyPalace? Neben den neusten Beauty- und Mode-Trends interessiert viele brennend, was Bibi, Dagi Bee und Co. mit ihrem Job als YouTuber so verdienen. Neben ihren Videos, arbeiten die Teenie-Idole natürlich auch noch an weiteren eigenen Projekten und designen und verkaufen beispielsweise Merchandise-Produkte. Bibi hat mit "Die Schlümpfe - das verlorene Dorf" inzwischen ihre zweite Synchronsprecher-Rolle abgesahnt.

So viel bekommt ein YouTuber!

In der Vergangenheit gab es schon oft Zahlen und Spekulationen zu den Gehältern. Zuletzt äußerte sich Social Media Experte Hendrik Unger und erklärte gegenüber "Bild", was BibisBeautyPalace am Ende des Monats auf dem Konto hat. Wovon Du sicher schon einmal gehört hast, ist, dass YouTuber pro 1000 Videoaufraufe einen Betrag zwischen 80 Cent und 1,50 Euro verdienen.