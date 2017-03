Bibis Beauty Palace & Julienco sind seit acht Jahren das Youtube-Pärchen schlechthin. Eine mögliche Hochzeit sowie Nachwuchs scheinen für viele Fans mittlerweile nur noch eine Frage der Zeit zu sein. In Juliencos neuestem Video äußert er sich jetzt eindeutig zum Thema Baby und Schwangerschaft.

Bibi und Julian kaufen Baby-Klamotten!

In seinem aktuellen Vlog sehen wir Julian und Bibi gemeinsam in einem Einkaufszentrum. Der eigentliche Plan: Neue Bettsachen kaufen. Doch auf einmal kommt ein überraschender Satz aus Juliencos Mund: "Wollen wir Baby-Sachen kaufen?" Bibis Augen fangen daraufhin richtig an zu leuchten. Haben wir irgendwas verpasst?! Erwarten die zwei Youtube-Stars etwa ein gemeinsames Baby?

Doch nicht so schnell: Leider verkünden Bibi und Julian in dem Video nicht, dass sie bereits ein Kind erwarten. Vielmehr handelte es sich bei dieser Aktion um eine Vorkehrung für die Zukunft. Julienco suchte für ein Mädchen und Bibi für einen Jungen das süßeste Outfit heraus. "Wenn wir irgendwann ein Kind haben, kriegt es genau das", erzählt der 24-Jährige.

Bibi und Julian: Kein Baby in naher in Zukunft

Wenn Bibi und Julian schon Baby-Klamotten kaufen gehen, wird doch aber zumindest etwas in Planung sein, oder? Doch auch hier schiebt Julienco vorerst einen Riegel davor. Auf die Frage, ob er Kind möchte, antwortet er direkt mit "Nee." Eine leicht perplexe Bibi hakte daraufhin noch einmal nach und bekam dann immerhin ein "Ja, gerade nicht" als Antwort.

Zumindest Julian scheint also momentan noch nicht bereit für ein gemeinsames Baby zu sein. Schade! Die gemeinsame Shopping-Tour in der Baby-Abteilung macht aber dennoch Hoffnung für die Zukunft ;)

