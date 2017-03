BibisBeautyPalace & Julienco: Die YouTuber wurden bestohlen!

BibisBeautyPalace & Julienco: Sie müssen sich immer wieder beleidigen lassen

Außerdem müssen sich BibisBeautyPalace und Julienco immer wieder beleidigen lassen. Im Video erklären sie weiter, dass immer wieder Menschen vor ihrer Tür stehen, die anfangen, die zwei anzubrüllen, weil sie nicht aufmachen, herauskommen und Fotos machen. Da sich die beiden in ihrem zu Hause aufhalten und in diesem Moment ihre Privatsphäre genießen möchten, sind sie natürlich nicht dazu verpflichtet, in diesem Moment ihren Fans zur Verfügung zu stehen.

Wenn die beiden unterwegs sind (und das sagen sie auch immer wieder), machen sie unglaublich gern Fotos, geben Autogramme und quatschen. Doch in ihren eigenen vier Wänden möchten sie (verständlicherweise!) für sich sein.