Angelo Carlucci aka BTN-Daniel Hegel war DER Hottie bei der RTL 2-Soap "Berlin - Tag und Nacht". Nachdem sein Charakter einen schweren Autounfall erlitt und starb, wurde Angelo Carlucci Ende 2016 aus der Show geschrieben. Seitdem startet der ehemalige BTN-Star als Model richtig durch!

Angelo Carlucci: Model und Schauspieler

Angelo Carlucci war einer der heißesten Darsteller, die je bei "Berlin - Tag und Nacht" mitgespielt haben. Von daher ist es eigentlich nicht verwunderlich, dass der Schauspieler momentan vermehrt als Model arbeitet. So ist er u.a. das Gesicht des Mode-Onlineshops "About You" und konnte auch vorher schon Erfahrungen bei der Agentur "Berlin Models" sammeln.

Seit Angelo Carlucci nicht mehr in der Rolle des BTN-Daniel Hegel zu sehen ist, fragen sich viele Fans natürlich, wann er wieder im TV zu sehen sein wird. Nach seinen Ausstieg bei "Berlin - Tag und Nacht" sprach Carlucci darüber, dass er sich jetzt neuen Projekten widmen möchte. In welchen Filmen, Serien oder Werbespots er in Zukunft auftaucht, ist bislang aber noch geheim.

Angelo Carlucci Steckbrief

Angelo Carlucci hat, seinem Namen nach zu urteilen, italienische Wurzeln. Ob beide Elternteile italienischer Herkunft sind, ist jedoch nicht bekannt. Angelo Carlucci wohnt und arbeitet zur Zeit in Berlin, aufgewachsen ist er wohl im Ruhrpott, wenn man auf die Hashtags (#ruhrpottkinder #schwerte) in seinen älteren Instagram-Posts achtet. Seine "Herkunft" ist demnach deutscher, als es sein Name vielleicht zunächst vermuten lässt.

Angelo Carlucci Geburtstag: Genaues Datum unbekannt (Geburtsjahr: 1989)

Angelo Carlucci Wohnort: Berlin

Angelo Carlucci Instagram: @angelo.carlucci

Angelo Carlucci Freundin

Hat Angelo Carlucci eine Freundin? Zur Zeit schein der attraktive Schauspieler Single zu sein. Bei "Berlin - Tag und Nacht" war er in seiner Rolle als Daniel lange Zeit mit Josephine Welsch aka BTN-Miri zusammen. Angeblich hatte es auch hinter der Kamera zwischen den beiden gefunkt. Die ganze Geschichte zwischen Angelo Carlucci und Josephine Welsch findest Du hier: