Shawn Mendes: Das musst Du über ihn wissen!

Shawn Mendes ist einer der begehrtesten Musiker der Welt, aber auch sehr geheimnissvoll! Diese Dinge sollte jeder Fan über den heißen Kanadier wissen!

Shawn Mendes wurde durch das Internet berühmt. Im Jahr 2013 fing er an Cover-Songs auf Twitter und Vine hochzuladen. Das erste Lied war "As Long As You Love Me" von Justin Bieber. Sehr schnell folgten ihm immer mehr Menschen und er erlangte große Bekanntheit. Allein bei Vine folgten ihm 4,5 Millionen User. Mit 15 bekam er bereits einen Plattenvertrag - sein erster Song hieß "Life Of The Party". 2015 begleitete er Taylor Swift auf ihrer Nordamerika-Tour - ein riesiger Erfolg. Seit dem geht es für den 19-jährigen Kanadier steil bergauf: Seine Songs sind krasse Radio-Hits, seine Alben verkaufen sich in windeseile und seine Touren sind immer ausverkauft. Im März 2019 kommt er mit seiner "Shawn Mendes – The Tour" sogar für mehrere Konzerte nach Deutschland!

Facts über Shawn Mendes

Er findet Deutschland einfach MEGA! "Ja, es klingt komisch aber: Ich gehe gerne einfach aus meinem Hotel und laufe draußen herum - gerade wenn es so schön ist wie in Deutschland! " Uhlala, wir würden Shawn nur zu gerne mal eine kleine Stadtführung geben!

Sein größtes Vorbild: Shawn Mendes ist großer Fan des Musikers John Mayer! Mittlerweile sind die beiden Sänger osgar gute Freunde! Fun Fact: Shawns Song "Like To Be You" hat John sogar produziert und er spielt auch die Gitarre auf dem Track!

Er besucht gerne Restaurants in fremden Ländern. "Wenn ich auf Tour bin, gehe ich gerne in Restaurants. So lerne ich etwas über die Kultur des Landes."

"Harry Potter"-Nerd: In der amerikanischen TV-Show "Carpool Karaoke" hat Sänger Shawn Mendes verraten, dass er ein riesiger Fan der "Harry Potter"-Reihe ist! Hermine-Darstellerin Emma Watson war übrigens auch sein erster Star-Crush!

Eishockey-Profi: Shawn Mendes hat in seiner Schulzeit in Kanada natürlich auch Eishockey gespielt – bis heute hat er natürlich nichts verlernt und ist weiterhin großer Fan!

Er wünscht sich Muffins zum Valentinstag! "Das schönste Geschenk wäre wirklich eine riesige Box voll mit Muffins und einer kleinen Karte dabei!", erklärt der süße Sänger ganz verschmitzt. Da schmelzen wir doch glatt dahin...

Shawn Mendes ist übrigens 19 Jahre alt und wurde am 8. August 1998 in Toronto, Ontario in Kanada geboren. Seine Mutter kommt ursprünglich aus England, während sein Vater portugiesische Wurzeln hat. Er hat auch eine jüngere Schwester namens Aaliyah.

Shawn Mendes Tour: Mit seiner BFF Taylor Swift war Shawn sogar schon zusammen auf Tour! Heute holt ihn die Sängerin gelegnetlich als Special-Guest auf die Bühne, denn mittlerweile füllt der süße Sänger seine ganz eigenen Konzert-Hallen!

In einem Interview gestand der Kanadier, dass er gerne mal einen Song mit der südkoreanischen K-Pop Band BTS aufnehmen würde!

Musik-Talent: Shawn Mendes kann sowohl Gitarre, als auch Klavier sielen. Das Gitarrespielen hat er sich sogar selbst mit YouTube-Videos beigebracht!

Shawn Mendes Freundin: Sich in den süßen Sänger zu verlieben, ist wirklich nicht schwer, das weiß jeder Fan. Das süße grinsen, die wuscheligen Haare, seine liebevolle Art – da wird einem schnell ganz wirr im Kopf. Trotzdem hat der 19-Jährige bisher keine Freundin! Wie sich Shawn Mendes die perfekte Freundin vorstellt, erfährst du hier.

Mit diesem Video begann seine Karriere: