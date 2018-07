Gerade am Anfang einer Beziehung tastet man sich eher langsam an den Körper des anderen heran. Man kuschelt sich aneinander und beginnt, nach und nach durch Küsse und Berührungen die Körperstellen des Partners zu entdecken und zu erregen! Denn durch das gegenseitige Streicheln wird die Scheide feucht und der Penis steif. Außerdem kennt das Petting keine Grenzen: Die Hände können am ganzen Körper entlangwandern und zum Höhepunkt bei den Geschlechtsorganen führen. Petting ist also Sex, ohne miteinander zu schlafen. Trotzdem sollte man dabei auch an die Verhütung denken. Denn Sperma kann auch ohne das Eindringen des Penis durch die Finger in die Scheide gelangen und eine Eizelle befruchten.

Oralverkehr: Sex mit dem Mund!

Beim Oralverkehr wird der Penis oder die Vagina mit Mund, Lippen und Zunge stimuliert. Umgangssprachlich spricht man auch vom Blasen oder Lecken. Der Oralverkehr ist eine beliebte Sexvariante, da nicht nur Jungs, sondern auch Mädchen dabei schnell zum Orgasmus kommen. Außerdem eignet er sich gut als Vorspiel vor dem Geschlechtsverkehr. Aber auch hier ist Verhütung angesagt, vor allem bei neuen Partnern. Zwar kann das Mädchen beim Oralsex nicht schwanger werden, jedoch besteht für beide Partner das Risiko, sich mit sexuell übertragbaren Krankheiten anzustecken. Sicher ist, vor dem Oralsex immer Kondom und Lecktuch bereitzulegen, wodurch der direkte Kontakt zwischen Mund und Geschlechtsorgan vermieden wird.

Ab wann ist Sex erlaubt?

In Deutschland sind sexuelle Handlungen unter Jugendlichen ab 14 Jahren erlaubt. Aber auch wenn du in dem Alter bist, in dem du laut Gesetz Sex haben darfst, gilt: Wann für dich der richtige Zeitpunkt für Sex ist, entscheidest du ganz allein. Denn es ist wichtig, nichts zu überstürzen. Sex fühlt sich nämlich erst dann so richtig gut an, wenn man auch gefühlsmäßig dazu bereit ist. Die meisten Jugendlichen in Deutschland haben zwischen 16 und 17 Jahren ihr erstes Mal! Deshalb ist es vollkommen okay, sich mit dem Sex und dem ersten Geschlechtsverkehr Zeit zu lassen. Das sollte auch vom Partner akzeptiert werden! Sprecht also miteinander und teilt euch eure Wünsche und Ängste mit. Denn nur dann kann man den Sex so richtig genießen!

Tipps und weitere Infos rund um das Thema Sex findest du hier!