Sexting Emojis: Was bedeuten diese Symbole?

Sexting Emojis: Was ist das?

So haben viele schon einmal die Aubergine in die "Sexting Emojis"-Schublade gesteckt. Ähnlich wie den Zungen-Emoji. Du wusstest bisher nicht, was Dein Schwarm Dir mitteilen will, wenn er Dir diese und andere zweideutige Zeichen schickt? Im Video siehst Du, auf welche Symbole Du noch achten kannst und was sie bedeuten.

ABER: Das Ganze ist natürlich mit einem Augenzwinkern zu sehen und sollte auf keinen Fall zu ernst genommen werden! Jede Person, die Dir in Zukunft eine Aubergine schickt, möchte natürlich NICHT unbedingt mit Dir schlafen. Eventuell mag da jemand einfach nur das Gemüse ;)