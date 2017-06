Danny Liedtke aka Köln 50667-Kevin schockt mit Liebesbeichte

Danny Liedtke ist mit seiner Rolle "Kevin Bochow" bei "Köln 50667" nicht mehr wegzudenken. Der Soap-Star ist nicht nur in der RTL II Serie super unterhaltend, auch im echten Leben zeigt er sich immer wieder von seiner verrückten Seite. Deshalb ist Danny Liedtke in den sozialen Netzwerken auch so beliebt. Erst kürzlich überraschte er seine Follower mit einem witzigen Nackt-Foto, gemeinsam mit Serienkollege Mike Luxen aka Ben.

Danny Liedtke aka Köln 50667-Kevin ist Single

Am Wochenende ging Danny Liedtke mal wieder bei Instagram Live. Und seine Fans wollte vor allem eins wissen: Hat Danny eine Freundin?! Und darauf hatte der Köln-Darsteller auch eine Antwort: NEIN!

Danny Liedtke ist Single und das bereits seit längerer Zeit. In seiner Live-Session sprach er sehr offen und ehrlich über das Thema und schockierte mit seinen Aussagen die Fans. Denn Danny glaubt, dass er in Deutschland nicht die richtige Frau für sich finden wird. "Ich glaube, dass ich meine Traumfrau im Ausland kennenlernen werde. Die Deutschen sind mir auch alle zu stressig und verkrampft", meint er.

Wieso findet Danny Liedtke keine Freundin?

Außerdem sagt er selbst, dass er auch sehr hohe Ansprüche an seine Freundin hat. Und damit meint Danny nicht das Aussehen, sondern das Gesamtpaket - insbesondere der Charakter muss stimmen. Um die sieben Jahre ist der RTL II Star schon Single. Kaum zu glauben, oder?

Wir drücken Danny die Daumen, dass er bald seine Traumfrau findet!