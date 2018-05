Dagi Bee: Der Dresscode für ihre Hochzeit steht fest!

Natürlich durfte Dagi Bee als eine der größten Youtuberinnen Deutschlands bei den ABOUT YOU Awards nicht fehlen. Die wurden gestern in München verliehen. Leider ging die 23-Jährige leer aus. Das wird ihr Glück aber kaum trüben, denn ihre Hochzeit mit Eugen Kazakov steht bald an. Und dazu gibt’s endlich News!

So viel wissen wir schon

Bisher hat Dagi Bee ja noch nicht allzu viel über ihren großen Tag ausgeplaudert. Fest steht nur, dass es dieses Jahr soweit ist und die Trauung nicht in Deutschland stattfinden wird. Letzteres finden ihre Fans natürlich nicht sooo supi, aber Dagis Gründe dafür sind doch ziemlich verständlich: Sie möchte eine ganz besondere Hochzeit, weit weg von dem, was alle machen. Vor Kurzem erst stellte sie auch noch ihrer BFF Mrs. Bella eine große Frage: Willst du meine Trauzeugin werden? Die hat natürlich „Ja“ gesagt.

Dagi Bee verriet den Dresscode ihrer Hochzeit

Bei der Award-Show überraschte Dagi Bee ihre Fans mit einer neuen, wichtigen Info zum Fest. Eine Besonderheit wird dabei nämlich sein, dass es eine feste Kleiderordnung für ihre Gäste gibt. Fashion-mäßig soll es eine „All-White-Party“ werden. Das heißt, Friends und Family von Dagi und Eugen müssen ganz in weiß gekleidet sein. Awwww, wie schön! Das werden sicher hammer Fotos! Und auch mega cool von Dagi Bee. Sonst bestehen die meisten Bräute ja darauf, dass nur sie weiß tragen dürfen, damit ihnen keine andere die Show stiehlt. Das hat Dagi aber überhaupt nicht nötig. Ist ja schließlich ihre eigene Hochzeit und da wird sie definitiv die Schönste sein.

Lange kann’s nicht mehr dauern!

Dagi Bees Verlobter Eugen war letzte Woche schon mit seinen Jungs in Las Vegas unterwegs, um seinen Junggesellenabschied richtig krass zu feiern. Und auch Dagi ist direkt nach den ABOUT YOU Awards von ihren Freundinnen wie unter anderem Mrs. Bella und Paola zu ihrem JGA nach Mallorca entführt worden. Die Tatsache, dass die meisten den JGA relativ kurz vor der Hochzeit feiern und der weiße Dresscode auch stark nach Sommer, Sonne und Beach-Party schreit, lässt doch stark vermuten: Es ist gaaaaanz bald soweit. Juhu!

