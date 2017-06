BibisBeautyPalace: Fans machen sich über Photoshop-Panne lustig!

BibisBeautyPalace und Julienco sind einfach unzertrennlich. Wie sehr sie sich lieben und schätzen, teilen sie mit ihren Fans immer wieder auf ihren Social Media Kanälen. Gerade postete Julian ein süßes Foto, auf dem er ihre Stirn küsst, sie steht vor ihm und hält sich an ihm fest - #couplegoals. Dazu schreibt Julienco: "you are my best friend". Die große Liebe, die man außerdem als besten Freund an seiner Seite hat? Besser geht's nicht, oder?

you are my best friend ♡ Ein Beitrag geteilt von ! Julian (@julienco_) am 20. Jun 2017 um 20:58 Uhr

Doch von dem perfekten Paar auf diesem Foto fällt bei vielen der Blick direkt auf BibisBeautyPalace, ihre Beine und den Boden, der sich eigenartig wölbt. Scheinbar wurde das Bild nachbearbeitet, um Bibis Beine schmaler wirken zu lassen. "Warum fotoshoppt er die Beine von Bibi? Müsst mal drauf achten, wie der eine Balken vom Boden ist. . .", schreibt eine Userin. An anderer Stelle heißt es: "Wieso photoshoppt er seine Freundin?! Sie ist soooo schön, wie sie ist, da braucht ja wohl nix bearbeitet zu werden." Dem können wir nur zustimmen!