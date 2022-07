„Zombies 3“ Milo Manheim und Meg Donnelly im Interview: „Akzeptanz spielt eine wichtige Rolle“

In den bisherigen "Zombies"-Filmen sind Menschen zuerst auf Zombies und dann auf Werwölfe getroffen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten sind sie alle zu einer Gemeinschaft geworden. Zu verdanken haben die Bewohner Seabrooks das vor allem Zed (Milo Manheim) und Addison (Meg Donnelly). Im dritten Film treffen sie nun auf Aliens… wie das wohl endet? Im exklusiven Interview mit Bravo haben Meg und Milo erzählt, warum hinter den Filmen so viel mehr steckt als "nur" ein lustiger Musical-Film und sie haben uns von ihren ganz großen Träumen erzählt.

______________

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

Ständig müde: 14 Ursachen die schlapp machen – und wie du fitter wirst

Die 40+ besten Flachwitze zum Totlachen!

Shoppen und sparen! Das sind die besten Tages Deals bei Amazon! *

_______________

"Zombies 3" Milo Manheim: Konflikte sind gut!

In "Zombies" treffen viele verschiedene Spezies aufeinander: Menschen, Zombies, Werwölfe und nun auch Aliens. Für das friedliche Zusammenleben ist natürlich eines ganz wichtig: Akzeptanz. Und genau diese Message sollen die Filme verbreiten. "Offensichtlich spielt Akzeptanz in diesen Filmen eine wichtige Rolle. Es ist sehr wichtig, seine Einzigartigkeit einzubringen, um seine Gemeinschaft zu verbessern, aber auch zu verstehen, dass Konflikte gut sind, denn wenn es Konflikte gibt, gibt es auch Gespräche – und so wächst man und macht Fortschritte", erklärt Milo. Meg kann ihm da nur zustimmen und fügt hinzu: "Genau, und ich denke, wenn man das versteht, kann man die Erde oder den Ort, an dem wir leben, auch zu unserer friedlichen Utopie machen."

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

"Zombies 3": Bald auch als Musical am Broadway?

In "Zombies 3" hat Zombie Zed einen ganz großen Traum: Er will es als erstes "Monster" aufs College schaffen und dort auch weiterhin Football spielen. Doch was sind eigentlich die großen Träume der beiden Hauptdarsteller*innen? "Mein Traum für die Welt ist, dass wir uns ein bisschen mehr vereinen und anfangen, die Dinge nicht mehr so schwarz-weiß zu sehen. Dass wir anfangen, Gespräche zu führen und dass wir mehr Akzeptanz entwickeln. Aber für mich selbst… Ich möchte auf den Broadway. Das ist mein größter Traum. Ich möchte am Broadway auftreten. Das ist mein persönliches Ziel, auf das ich immer hinarbeiten werde", erzählt Milo. Und Meg? "Ich möchte auch am Broadway sein." Dann kommt den beiden plötzlich eine Idee: "Dann lass uns zusammen an den Broadway gehen! 'Zombies: The Musical'?" Wünschen würden wir es den beiden auf jeden Fall, dass ihr Traum in Erfüllung geht! Und wer weiß, vielleicht sehen wir die beiden bald wirklich am Broadway. 🤗

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->