Zocken in der Wildnis

Schon mal über einen Trip in die Wildnis nachgedacht? Was nimmt man da alles mit? Wer seine attraktive Begleiterin vergessen hat, braucht wohl ein Spielmobil. Der Toyota Tacoma ATG ist ein Landrover mit eingebauter Xbox 360 und vier 24-Zoll-Monitoren.

Wer das Pech hat, nicht in den USA zu leben, der kommt auch nicht in den Genuss, seine Karre von den Jungs von Westcoast Customs mal ordentlich pimpen zu lassen. Wer dennoch auf ?Pimp my Ride? steht, der sollte sich mal den neuen Toyota Tacoma ATG anschauen. Das ATG steht für ?All Terrain Gamer? ?mit dem Baby soll man also wirklich überall zocken können. Leider handelt es sich nur um eine Konzeptstudie ? wohl eher ein Marketinggag von Toyota und Microsoft.

David Williams, Marketingchef von Toyota spricht gegenüber dem US-Automagazin ?japaloniks? über die Idee: ?Wir wollten wissen wie es wohl wäre, in einem Offroad-Vehikel in die Wildnis zu fahren und immer noch in der Lage zu sein, seine Lieblings-Games zu spielen."

Der grüne, massive SUV verfügt über Türen, die sich auf Knopfdruck nach oben hin öffnen, also ähnlich wie beim Lamborghini Galardo. Sie bilden ein verlängertes Dach für die nach außen schwenkbaren Sitze. Passend zu den vier Sitzplätzen gibt es vier 24-Zoll Monitore, auf denen gemeinsam Spiele wie ?Halo 3? gespielt werden können. Warum ausgerechnet ?Halo?? Nun ja, Microsoft spendiert schließlich passend zum Spiel eine Kennzeichenhalterung mit der Aufschrift "My other car is a Warthog", was so viel wie heißt wie ?Mein anderes Auto ist ein Warthog"? der aus ?Halo? bekannte Kampf-Jeep. Und für den Fall, dass die Umgebungsgeräusche beim Spielen doch stören, gibt es ein 2.150 Watt starkes Audiosystem. Nicht schlecht, das hat nicht mal der Lamborghini standardmäßig eingebaut. Da es sich wie bereits erwähnt um eine Konzeptstudie handelt, steht bisher kein Preis fest und das Fahrzeug wird wohl auch nie in Serie gehen.

