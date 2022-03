Zendaya: Sie hatte Angst Timothée Chalamet nahezukommen

Zendaya und Timothée Chalamet lernen sich am Set von "Dune" kennen

Vor den Dreharbeiten zu "Dune" hatten Zendaya und Timothée Chalamet noch nicht wirklich etwas miteinander zu tun gehabt, doch es dauerte nicht lange und sie waren ziemlich gut befreundet. Vor allem Timothée schwärmte von seinem Co-Star: "Sie ist wie eine frische Brise. Sie hatte eine großartige Ausstrahlung und Energie" Die beiden betonten in gemeinsamen Interviews auch mehrmals, dass sie hoffen ihre Bindung aufrechterhalten zu können, während sie sich ihre Wege in Hollywood weitergehen.

Timothée hat sich letztes Jahr erst eine krasse Rolle geschnappt und auch Zendaya arbeitet an einem Projekt nach dem anderen. Zuletzt ergatterte sie eine Rolle, in der sie einen Ehemann an die Seite gestellt bekommt. Und obwohl sich die beiden so gut verstehen, hatte Zendaya eine Zeit lang richtig Angst davor, Timothée während gemeinsamer Szenen zu nahezukommen…

Zendaya: Vor Szene mit Timothée war sie verunsichert

Kurz vor dem Vorsprechen für "Dune" hat Zendaya ihre Weisheitszähne entfernt bekommen. Dadurch war sie in Szenen, in denen sie und Timothée Chalamet sich nahekommen, sehr verunsichert. "Meine größte Angst war, dass mein Mund noch ekelhaft war und ich dann eine Szene mit Timothée machen muss, in der wir uns sehr nahe sind und er dann meinen möglicherweise trockenen Mundgeruch riecht", erzählt die Schauspielerin kürzlich in einem Interview. Ob sich ihre Angst letztendlich bewahrheitet hat, verrät sie aber nicht und auch Timothée hat sich dazu (noch) nicht geäußert. Selbst wenn, ihrer Freundschaft hat es ja auf jeden Fall nicht geschadet!

