zara: 10 Fakten über die "Mood Mood"-Sängerin

zara: Name, Herkunft und Alter

zara ist nicht nur ein Künstlername, auch der bürgerliche Name der Künstlerin ist Zara Haq. Sie kommt ursprünglich aus Indien und ist heute 23 Jahre alt. Auf Instagram hat sie bereits verraten, dass sie vom Sternzeichen Löwe ist. 🦁

zara: Kindheit und Jugend der "Mood Mood"-Sängerin

zara ist 2009 nach Deutschland gekommen und hat schon früh gemerkt, dass die Musik ihr größter Traum ist. Deshalb hat sie schon in jungen Jahren mit Klavier- und Gesangsunterricht angefangen – der Grundbaustein für ihr musikalisches Talent.

zara heute: Wohnort und Leben

Heute lebt zara in Berlin und geht dort ihrem großen Traum nach: der Musik. In ihren Storys zeigt sie regelmäßig, dass sie viel Zeit im Studio verbringt und an neuen Songs arbeitet. Außerdem besonders: zara kann sowohl singen als auch rappen!

zara: Durchbruch und erste Songs

zaras erster Track heißt "Mood Mood" und ist auf Spotify gleich gut angekommen. Fast 300.000 Streams hat die Single mittlerweile. Danach folgten die Songs "Dankbar" und "Energie", der Song schaffte es bei TikTok sogar in die "Brandneu"-Playlist.

zara: Welches Genre hat ihre Musik?

Songs wie "Mood Mood" und "Energie" sind heftige Ohrwürmer, wenn man zara jedoch fragt, welchem Genre sie ihre Musik zuordnen würde, hat sie eine klare Meinung: "Mein Sound ist keinem Genre zuzuordnen, mir geht es immer darum, den speziellen Vibe zu kreieren und gute Energien zu übertragen." Genau das macht ihren Sound so fresh und einzigartig in Deutschland!

zara: Welche Musik inspiriert sie?

"Inspirieren tut mich Musik unabhängig vom Genre, aber ich bin größtenteils mit Trap und 2000er Pop aufgewachsen und daraus resultiert meine Musik", sagt zara selbst über ihre Inspiration. Am ehesten sieht sie sich deshalb in der Richtung "Trap-Pop". Natürlich hat sie auch Künstler*innen, die sie inspirieren: "Große Einflüsse in Musik und Stil waren für mich unter anderem Rihanna, Kanye West, Drake, New School, Juice WRLD und Lil Uzi."

zara: ausgefallener Style mit besonderen Details

Nicht nur in der Musik ist zara ziemlich individuell unterwegs, sondern auch ihr Style ist sehr vielfältig und ausgefallen. Eins haben alle Outfits jedoch gemeinsam: Sie liebt verspielte Details in ihren Outfits. Ihre Klamotten sind ein besonderer Mix aus lässig, girly und cool. Mit einer weiteren Besonderheit …

zara: Cartoons sind ihr Ding

Wenn man sich einige von zaras Outfits auf Instagram anschaut, fällt einem etwas Besonderes auf: Die Sängerin trägt gerne kleine Details, die an Cartoons erinnern. "Sonic", "Rick & Morty", "Die Simpsons" und Co.: zara schmuggelt öfter kleine Serien-Pieces in ihre Outfits – we love!

zara: Das sind ihre Social-Media-Accounts

Natürlich findet ihr zara auch auf Social Media. Auf Instagram und TikTok heißt sie @zarazara und auf YouTube einfach nur "zara". Auf Instagram zeigt die Künstlerin in ihren Storys einige Eindrücke aus ihrem Leben. Auch auf TikTok überlegt sie sich immer wieder kreative Ideen für persönliche Videos. Ihr Signature-Talent: Memes in der Story kommentieren, die zu ihrem Leben passen. 😜

zara: keinen Bock auf Mobbing

Was zara gar nicht ausstehen kann sind Neider und Mobbing. In einigen Instagram Storys hat sie schon verraten, dass sie dieses Verhalten einfach nicht verstehen und ausstehen kann. Darum gehts es auch in ihrem Track "Energie", dort singt sie folgende Zeilen: "Fühl’ nicht deine Energie. Hast ein falsches Lächeln, ich erkenne die. Check’ nicht deine Jealousy. Lebe einen Traum und hab’ vom Henny Dreams." Mehr gönnen, weniger haten, deshalb gönnt euch jetzt auch ihr Musikvideo zu "Energie". 😎⤵️

