Zac Efron Freundin: Mit wem der Star zusammen war

Zac Efron Freundin: Ist der Schauspieler vergeben oder single?

Zac Efrons Freundin sein, davon träumen ziemlich viele Menschen auf dieser Welt. Schon seit "High School Musical" gehört der Schauspieler zu den begehrtesten Stars Hollywoods und das, obwohl er damals noch mit Vanessa Hudgens zusammen war. Wie sieht es aktuell aus: Hat Zac Efron eine Freundin? Nein, zurzeit ist der Schauspieler Single und hat KEINE Beziehung! Vielen Fans fällt an dieser Stelle sicher ein Stein vom Herzen. Aber wer konnten sein Herz bisher erobern? Wir verraten euch, mit wem Zac Efron bereits in einer Beziehung war.

Zac Efron und Vanessa Valladares: 2020 bis 2021

Sie war die letzte Freundin von Zac Efron: Im Sommer 2020 gab es die ersten Dating-Gerüchte zwischen Zac und Vanessa Valladares, als die beiden zusammen in Byron Bay (Australien) gesichtet wurden. Die Beziehung der beiden wurde sehr schnell ernst. Es wurde sogar spekuliert, ob Zac Efron mit Hollywood wegen der Liebe Schluss macht und nach Australien zieht. Doch dazu ist es nicht gekommen. Im April 2021 trennte sich Zac Efron von seiner Freundin …

Zac Efron und Sami Miró: 2014 bis 2016

Die Beziehung von Zac Efron und Freundin Sami Miró begann 2014. Das Model teilte auf Instagram viele Eindrücke ihrer Liebe, was den Anschein machte, dass die beiden sehr glücklich zu sein scheinen. 2016 war jedoch Schluss. Zac löschte sogar all seine Bilder mit Sami und entfolgte ihr. Viele Fans vermuteten deshalb, dass die Beziehung nicht sonderlich gut zu Ende ging. Wobei man manchmal auch einfach einen harten Cut braucht, um abschließen zu können!

Zac Efron und Lily Collins: 2012 bis 2013

Oh yes, Lily Collins war mal die Freundin von Zac Efron. Auch, wenn das nie so ganz offiziell bestätigt wurde. Trotzdem sah man die beiden Hollywood-Stars zwischen 2012 und 2013 öfter zusammen – ob Händchenhaltend im Disneyland oder zusammen am Valentinstag. Sah also alles ziemlich safe aus. Im Jahr 2019 spielten Lily Collins und Zac Efron dann wieder zusammen in dem Film "Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile". Einige hofften auf ein Liebescomeback, aber dazu kam es wohl nicht …

Zac Efron und Vanessa Hudgens: 2005 bis 2010

Jeder Fan wird sich daran erinnern, dass Vanessa Hudgens mal die Freundin von Zac Efron war. Die "High School Musical"-Stars waren stolze fünf Jahre zusammen und für viele das absolute Traumpaar. Vanessa gestand sogar, dass sie wegen Zac mal einen Nervenzusammenbruch vor Aufregung bei ihrer ersten Begegnung hatte – können wir voll nachvollziehen! Im Dezember 2010 beendeten sie ihre Beziehung und haben seit dem wohl auch gar keinen Kontakt mehr. Trotzdem herrscht zwischen den beiden kein böses Blut. Auch nach der Beziehung sprechen die beiden nur gut übereinander. Vanessa Hudgens hat auch verraten, dass ihr die Beziehung sehr dabei geholfen habe mit der plötzlichen Berühmtheit nach "High School Musical" umzugehen.

Zac Efron Freundin: Die Frauen soll er gedatet haben

Bei einem so beliebten Typen wie Zac Efron, gab es natürlich auch einige Dating-Gerüchte bei denen nicht sicher ist, ob der Schauspieler wirklich eine feste Beziehung hatte oder da gar nicht viel mehr dran war. Wir verraten euch, welche Girls die Chance gehabt haben sollen, Zac Efrons Freundin zu sein.

