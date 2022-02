"You": Diese Ekel-Szene war zu viel für Penn Badgley

„You“-Star kein Fan von Joe

„You“ gehört zu den besonders beliebten Netflix-Serien unserer Zeit und schockierte Fans kürzlich mit dem Ende von Staffel 3! Staffel 4 ist schon in der Pipeline und während die Fans Hauptfigur und Stalker/Mörder Joe Goldberg feiern, ist sein Darsteller, Penn Badgley, kein besonders großer Freund der Figur.

AUCH SPANNEND:

Damals äußerte er sich in einem Interview mit We The Pvblic sehr kritisch über Fans, die Joe vergöttern: „Schaut euch die [erste Staffel] nochmal an, mit dem Wissen, dass in dem Moment, in dem sie sich treffen, sein Opfer tot ist. Es ist herzzerreißend. Es ist die Geschichte einer Frau, die nicht fliehen kann. Es ist die Geschichte einer Frau, die Opfer von vielen äußeren Kräften ist und getötet wird.“ In vielen Punkten hasst er seine Figur, doch dass seien auch die Gründe, warum er sie so interessant fände. Bei einer Szene wurde es dem Star dann aber doch zu viel.

Diese „You“-Szene war widerlich für Badgley

In der letzten Folge der ersten Staffel masturbiert Joe vor dem Haus seines Opfers – für Badgley war diese Szene auf mehreren Ebenen furchtbar. „Ich möchte nicht einmal wiederholen, was ich da tun musste – außerhalb ihrer Wohnung masturbieren.“ Doch das sei eben gewesen, was Joe getan hat und was entsprechend Badgley hat tun müssen. „Ich fühlte mich überraschenderweise angewidert, als ob ich es nicht tun wollte.“ Am Set legte man ihm nahe, die Augen dabei zu schließen, weil es sonst zu gruselig sei, woraufhin er sagte: „Was meinst du? Was machen wir hier?“ Wir verstehen Badgleys Einwände: Die Szene war gruselig und creepy genug, ob er nun dabei die Augen schloss oder nicht! 🙈

*Affiliate-Link