XXXTentacion: So sieht der Sohn des verstorbenen Rap-Stars heute aus!

Es war ein Schock für die ganze Rap-Welt, als 2018 Rap-Superstar XXXTentacion erschossen wurde. Sein Mordfall wurde weltweit diskutiert und viele verfolgten gebannt die Updates. Ein kurzer Rückblick: XXXTentacion wurde im Alter von 20 Jahren auf offener Straße in seinem Auto erschossen. Bereits zwei Tage nach seinem Tod wurde ein erster Verdächtiger festgenommen, später gab es noch drei weitere Festnahmen. Alle vier Verdächtigen wurden wegen bewaffneten Mordes und Raubes angeklagt. Nach dem Tod von XXXTentacion erreichte uns jedoch auch eine Baby-News: Der Rap-Star wäre Vater geworden! Seine Freundin Jenesis Sanchez war schwanger und hat einen Sohn erwartet. Wir verraten euch, wie er heute aussieht …

So sieht der Sohn von XXXTentacion heute aus

Der Sohn von XXXTentacion, dessen Name eigentlich Jahseh Dwayne Onfroy ist, wurde am 26. Januar 2019 geboren – nur drei Tage nach dem Geburtstag seines Vaters! Seine Mutter ist die damalige Freundin des Rappers Jenesis Sanchez. Der Sohn von XXXTentacion ist sieben Monate nach seinem Tod geboren und heißt Gekyume. Mama Jenesis postet auf ihrem Instagram-Account regelmäßig Bilder von ihrem kleinen Schatz und Fans flippen in den Kommentaren völlig aus, denn der Sohn des Rap-Stars sieht seinem Daddy so ähnlich! In einem Interview verriet die Mutter: "Ich werde ihm erzählen, wie sehr ihn sein Vater geliebt hätte." Schon jetzt gibt es Videos von Gekyume, der sich Bilder von seinem Papa anschaut. Er verbringt auch viel Zeit bei der Mutter des Rappers, Cleopatra Bernard. Aber seht selbst, wie süß der Sohn von XXXTentacion heute aussieht. 🥺

