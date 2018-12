XXXTentacion: So heißt sein Baby

Auch knapp ein halbes Jahr nach dem Mord an XXXTentacion wird es nicht still um den Rapper. Jetzt steht vor allem Jenesis Sanchez im Fokus der Aufmerksamkeit – die Mutter seines ungeborenen Sohnes.

Das ist die Mama von XXXTentacions Baby

Diese Nachricht schockierte und erfreute die Fans von XXXTentacion gleichermaßen: Seine Mutter, Cleopatra Bernard, hatte bereits kurz nach seinem Tod bekanntgegeben, dass ihr verstorbener Sohn mit seiner Freundin noch ein Baby gezeugt hat. Wer die Frau an der Seite des Rappers war, verriet sie jedoch nicht – bis jetzt! Denn nun hat die Unbekannte endlich ein Gesicht bekommen: Jenesis Sanchez (20) soll Ende Januar das Baby des im Alter von 20 Jahren ermordeten XXXTentacion zur Welt bringen. Die werdende Mutter lebt amerikanischen Medienberichten zufolge in einem Haus, das XXXTentacions Mum Cleo gehört. Die ganze Familie des Toten freue sich sehr auf den Nachwuchs.

So wird XXXTentacions Sohn heißen

Jetzt verriet die zukünftige Oma auch, wie ihr Enkel in spe heißen wird! Demnach wird er den extravaganten Namen „Gekyume“ bekommen. Und dahinter steckt eine ganz besondere Geschichte: XXXTentacion, der mit bürgerlichem Namen Jahseh Onfroy hieß, hat dieses Wort zu Lebzeiten selbst erfunden! Allerdings war „Gekyume“ da wahrscheinlich nicht direkt dafür vorgesehen, dass sein zukünftiges Baby eines Tages mal so heißen soll. Das Wort bedeutete aus XXXTentacions Sicht so etwas wie „neues Universum des Denkens“. Ob der ungeborene Sohn des Rappers tatsächlich so heißen wird, ist nicht sicher. Die Vermutung kommt von der Caption, die XXXTentacions Mum einem Foto von ihrem toten Sohn und Jenesis aus glücklichen Zeiten gegeben hat: „Gekyume's Mom“...

