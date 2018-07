Xbox 360: Endlich mit Blu-ray-Laufwerk?

Es ist einfach ärgerlich: Wer Freitagabend einen spannenden Kinofilm in HD genießen will, der braucht entweder eine Playstation 3 oder einen anderen Blu-ray-Player. Laut Microsoft Vorstandschef Steve Ballmer will der US-Konzern nun endlich ein externes Blu-ray-Laufwerk für die Xbox anbieten. Das sagt der CEO in einem Videointerview mit dem Technikblog ?Gizmondo?.

Im Gegensatz zur Playstation 3 verbaut Microsoft bei seiner Xbox 360 kein modernes Blu-ray-Laufwerk, das HD-Medien abspielen kann, sondern setzt auf das veraltete DVD-Format. Das könnte sich nun endlich ändern: Microsofts Vorstandschef kündigt die Arbeiten an einem externen Blu-ray-Laufwerk an.

Leider nennt Steve Ballmer immer noch keinen Veröffentlichungstermin. Das Problem dürften vor allem die hohen Kosten sein: Sony muss seine Playstation 3 immer noch massiv subventionieren, weil die Blu-ray-Technik teuer ist. Ein guter Blu-ray-Player kostet rund 150 Euro, ein externes Laufwerk dürfte also mit 100 Euro zu Buche schlagen. Fragt sich also, ob der Kunde das zahlen würde, wenn die Xbox 360 als Arcade-Edition für 180 Euro ?verschenkt? wird. Der Wehmutstropfen an der Geschichte: Kurz danach dementiert die Microsoft-Xbox-Abteilung in ihrem Blog die Arbeiten an einem solchen Laufwerk. Damit steht also Wort gegen Wort und lässt 360-Besitzer erneut im Unklaren.

Wer sich über den Formatkrieg HD-DVD versus Blu-ray informieren möchte, bitte: Microsoft gehörte im HD-Formatkrieg zwischen den beiden konkurrierenden Formaten Blu-ray und HD-DVD neben NEC, Toshiba, Intel, IBM und HP dem Konsortium an, das die HD-DVD spezifiziert hatte. Im November 2006 wurde ein externes HD-DVD-Laufwerk für die Xbox 360 auf den Markt gebracht, das mit 199 Euro einen, für damalige Verhältnisse, günstigen Einstieg in die Welt der HD-Filme bot. Als mit Toshiba der größte Unterstützer das HD-DVD-Format im Februar 2008 aufgab, kündigte Microsoft noch im selben Monat an, den Standard ebenfalls aufzugeben und die Produktion des HD-DVD-Laufwerks einzustellen. Die Restposten wurden am Ende im Mai 2008 bei Amazon für nur 50 Euro verramscht.

