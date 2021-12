Weihnachten: So feiert man wirklich in Spanien!

Feiern die Spaniern Weihnachten vielleicht am Strand? Gibt's dazu dann Sangria und Paella?

Für die Spanier ist "navidad" (dt. Weihnachten) das Allerwichtigste Fest im Jahr. Mit Musik, Tanz und Umzügen wird vom 25.Dezember bis zum 6. Januar (also zwölf Tage lang!) gefeiert.

Einen Weihnachtsmann gibt es in Spanien nicht, man stellt auch keinen Weihnachtsbaum auf. Stattdessen wird meist eine "pesebre" (dt. Krippe) aufgestellt und weihnachtlich geschmückt. In den Straßen hängen Lichterketten mit Glückwünschen oder Sternendeko zwischen Häusern.

Erst am 6. Januar bekommen die Mädels und Jungs Weihnachtsgeschenke von den Heiligen Drei Königen, wobei die unartigen Kinder ähnlich wie in Italien Kohlestück bekommen. In Spanien isst man zu Weihnachten ebenfalls Truthahn oder gegrillten Fisch, Mandel- oder Nusssuppe. Ein absolutes Muss bei der spanischen Weihnacht ist "Turron" (dt. Nougat) und Marzipan als Dessert.

"Feliz Navidad" (dt. frohe Weihnachten)!!!

