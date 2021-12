Weihnachten: So wird das Fest in Schweden gefeiert!

Essen die Schweden auch an Weihnachten Knäckebrot?

Die Weihnachtszeit in Schweden beginnt bereits mit dem 1. Advent und endet erst am 13. Januar. Vor Weihnachten feiern die Schweden am 13. Dezember erst noch das Fest der heiligen Lucia.

Bei den schwedischen Bauerngemeinschaften des 16. und 17. Jahrhunderts wurde dieses Fest als Weihnachtsfasten "gefeiert". Heutzutage feiern die Schweden jedoch mit Essen und Trinken.

Am Morgen überraschen die Kinder ihre Eltern mit "Lussekatter" (dt. selbst gebackenem Safrangebäck).Ein weißgekleidetes Mädchen spielt die Lucia und trägt einen Kranz mit Kerzen auf dem Kopf und führt einen Umzug von Frauen an, die Kerzen in den Händen halten.

Wie in den meisten europäischen Ländern ist auch in Schweden das "julbord" (dt. Weihnachtsessen) im Mittelpunkt des Festes. Das sogenannte "smorgåsbord" (schwedische Buffet) besteht aus kalten und warmen Speisen. Die Hauptbestandteile sind Butter, Brot, verschieden zubereitete Heringshappen und dem traditionellen "julskinka"(dt. Weihnachtsschinken). Oft gibt es auch Omelett, Aufläufe und die berühmten "köttbullar" (dt. Fleischbällchen). Als kalte Speisen werden oft geräucherter Lachs, Aal, Fleischpastete und Käse serviert.

Nach dem Essen versammelt sich die Familie um den Weihnachtsbaum und öffnet die Geschenke, die "jultomten" (dt. Weihnachtsmann) gebracht hat.

In Schweden verbinden Weihnachten mit allerlei Süßigkeiten wie z. B. "Pepparkakor" (dt. schwedische Weihnachtsplätzchen), "Knäck" (Weihnachtsgebäck aus Sirup, Zucker und Schlagsahne) oder Schokolade, aber auch Orangen, Nüsse, Feigen und Datteln gehören dazu. Bei einem schwedischen Weihnachtsfest darf aber auf keinen Fall die skandinavische Spezialität "Glögg" (eine Art Glühwein mit Mandeln und Beeren, der in kleinen Bechern serviert wird) fehlen.

"God Jul"(dt. frohe Weihnachten)

