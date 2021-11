X-Mas: So feiert man Weihnachten in Dänemark!

Ob nun in Polen, Spanien oder Großbritannien: Weihnachten ist ein Fest, das von vielen Ländern auf der ganzen Welt gefeiert wird. Wie sieht es zum Beispiel bei unserem direkten Nachbarsland Dänemark aus? Welche Weihnachtstraditionen dort so gefeiert werden, erfährst du hier!

Weihnachten in Dänemark: So wird die Vorweihnachtszeit gefeiert

Natürlich besteht Weihnachten nicht nur aus dem Heiligabend und den beiden Weihnachtstagen – was die Vorfreude so richtig in die Höhe treibt, ist die Vorweihnachtszeit! Und die wird von den Menschen in Dänemark auch sehr ausgiebig zelebriert. Da gibt es einmal die „Kalenderlys“, was übersetzt so viel heißt, wie „Kalenderkerze“. Die meisten Leute haben so eine bei sich Zuhause – in Deutschland haben die Adventskerzen eine ähnliche Funktion. Es gibt auch einen Adventskalender – der heißt in Dänemark „Pakkekalender“ („Geschenkekalender“). Darin befinden sich 24 kleine Geschenke für Kinder (und große Kinder 😉).

In Dänemark finden bereits in der Vorweihnachtszeit vom 1. November bis 24. Dezember an Freund*innen, Arbeitskolleg*innen oder Bekannte zusammen um einen leckeres "Julebryd" (dt. Weihnachtsbier) zu genießen. Es gibt überall Weihnachtsfeiern, Kekse und natürlich Lebkuchen.

So feiern die Menschen in Dänemark Weihnachten

In Dänemark beginnt das Weihnachtsfest bereits am 23. Dezember und wird "Lillejuleaften" (dt. kleiner Heiliger Abend) genannt. Dann, am 24. Dezember, dem "Julemad" (dt. Weihnachtstag) gehen viele Menschen im Land in die Kirche. Auf dem Weg von oder in die Kirche gehen viele Leute einer dänischen Tradition nach, Tieren an diesem Tag etwas Leckeres zu geben. Im Park oder Wald wird geschaut, ob man den Eichhörnchen oder Vögeln nicht ein paar Samen geben kann – süß! Anschließend treffen sich die Familien zum traditionellen Weihnachtsessen und es gibt:

Schweinebraten

Gans

Ente

oder Pute mit Rotkohl und gerösteten Kartoffeln.

Hoffen wir für alle dänischen Veganer*innen und Vegetarier*innen, dass es auch noch alternative Speisen gibt. 😅 Nach dem Essen wird "Risalamande" (Milchreis mit Sahne und Kirschsoße) aufgetischt - ein spezielles dänisches Dessert, indem eine Mandel drin versteckt ist: Der*die glückliche Finder*in erhält ein Extrageschenk.

Der Weihnachtsbaum wird traditionell mit kleinen dänischen Fähnchen oder "Julehjerte" (dt. Papierherzen) in den Nationalfarben rot und weiß geschmückt. Genau wie in Deutschland kommen auch hier die Geschenke unter den Weihnachtsbaum. Die bringt übrigens ein ganz besonderer Weihnachtsmann: Der heißt in Dänemark nämlich „Julemanden“, sieht dem Weihnachtsmann, wie man ihn sich in Deutschland vorstellt, sehr ähnlich und reist ebenfalls mit seinem Schlitten durch die Welt. Er lebt allerdings nicht am Nordpol, sondern in Grönland, mag Milchreis und wird von „Nisser“ unterstützt (quasi „Elfen“). 🎅🤶

Nach dem Essen wird bei vielen Familien zusammen aus der Bibel vorgelesen oder um den Tannenbaum herumgetanzt und dänische Weihnachtslieder gesungen werden. Der 25. und 26. Dezember sind Feiertage, wobei an diesen Tagen nichts mehr gefeiert wird, jedoch sind sie speziell der Familie vorbehalten.

Sehr süß: Jedes Jahr im November bringt die dänische Post traditionell eine Weihnachtsbriefmarke auf den Markt. Die Einnahmen aus der Weihnachtsbriefmarke werden komplett für wohltätige Zwecke gespendet.

"Glædelig jul" (dt. frohe Weihnachten)!

