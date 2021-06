"Würdest du eher . . .?" - Die besten Fragen für das Party-Spiel

"Würdest du eher…": Mit diesem Party-Spiel erfährst du, wie deine Freunde ticken

Du hängst mit deinen Freunden rum und weißt nicht, was du machen sollst? Dann solltet ihr unbedingt das beliebte Party-Spiel "Würdest du eher…" ausprobieren. Auf den ersten Blick wirken die Fragen total easy, aber das Spiel hat es in sich.Denn jeder Mensch denkt, handelt und entscheidet in bestimmten Situationen anders, was die Antworten darauf so spannend macht! So lernt ihr nicht nur euch selbst, sondern auch eure Freunde noch besser kennen. Ihr kennt das Spiel schon? Dann solltet ihr unsere besten Fragen und Aufgaben für "Wahrheit oder Pflicht" auschecken – immer ein Klassiker! Ihr braucht für euer Treffen noch etwas Leckeres zum Essen? Dann probiert es doch mal mit einer coolen Pizzatorte zum Selbermachen. Garantiert ein Party-Hit!

Die besten "Würdest du eher..."-Fragen für dich und deine Clique:

Würdest du eher mit Tieren sprechen – oder jede Sprache der Welt sprechen können? Würdest du eher niemals mehr in der Schlange stehen wollen – oder nur noch grüne Ampeln erleben? Würdest du eher als erster Mensch einen neuen Planeten entdecken – oder Lebensrettende Medizin erfinden? Würdest du eher alles, was auf deinem Handy ist (Bilder, Suchverlauf etc.) für alle öffentlich machen – oder nie wieder dein Handy benutzen? Würdest du eher für immer umsonst fliegen wollen – oder nie wieder in einem Restaurant zahlen müssen? Würdest du eher immer tanzen – oder singen müssen, wenn ein Song läuft? Würdest du eher ein unwichtiger Charakter aus der letzten Serie sein, die du gesehen hast – oder eine Nebenrolle aus dem letzten Film, den du gesehen hast? Würdest du eher ein Einhorn oder eine Meerjungfrau sein? Hättest du lieber einen ewigen Ohrwurm vom immer gleichen, nervigen Lied – oder jede Nacht den gleichen Alptraum? Würdest du eher jede Woche in eine neue Stadt ziehen müssen – oder deinen Geburtsort niemals verlassen dürfen? Würdest du eher wollen, dass all deine Gedanken über deinen Kopf erscheinen, sodass sie alle sehen können – oder dass alles, was du tust, in einem Livestream übertragen wird? Würdest du eher eine Giraffe oder einen Elefanten als einziges Transportmittel haben wollen? Würdest du eher Haut haben wollen, die je nach deiner Stimmung die Farbe verändert – oder Tattoos, die am ganzen Körper erscheinen und zeigen, was du gestern gemacht hast? Würdest du eher bei jedem Furz +/- 20 Jahre in die Zukunft/Vergangenheit reisen – oder bei jedem Niesen an einen anderen Ort auf der Erde teleportiert werden? Wärst du lieber ein berühmter Schauspieler oder ein berühmter Regisseur? Würdest du eher in einer Höhle oder einem Baumhaus wohnen wollen? Würdest du eher Wasser oder Feuer (als Element) kontrollieren wollen? Würdest du eher nie wieder Suchmaschinen (wie Google) oder Social Media benutzen wollen? Würdest du eher einen fliegenden Teppich oder ein Unterwasserauto haben wollen? Würdest du eher ein furchtbares Langzeit- oder Kurzzeitgedächtnis haben wollen? Würdest du eher extrem schnell lesen oder extrem schnell tippen/schreiben können? Würdest du eher immer das perfekte Selfie machen können, aber alle anderen Bilder werden kacke – oder alle Bilder werden schön, nur deine Selfies nicht? Würdest du eher nie wieder etwas zwischen den Zähnen haben wollen oder dich nie wieder am Papier schneiden? Würdest du eher Kopfhörer tragen wollen, die nie wirklich passen – oder Kopfhörer haben, die entweder zu laut oder zu leise sind? Würdest du eher unendlich viel Akku haben oder überall freies WLAN empfangen? Würdest du eher einen super empfindlichen Geschmack oder ein super empfindliches Gehör haben wollen? Würdest du eher für den Rest deines Lebens allein sein wollen oder immer von nervigen Menschen umgeben? Würdest du lieber nie wieder arbeiten müssen oder nie wieder schlafen müssen (ohne gesundheitliche Nachteile)? Würdest du eher nie wieder neidisch oder wütend sein wollen? Würdest du eher wollen, dass deine Klamotten immer zwei Größen zu groß oder eine Größe zu klein sind? Würdest du eher eine Packung rohe Spaghetti oder zwei Tassen ungekochten Reis essen? Würdest du eher niemals eine geschlossene Tür öffnen können oder keine Türen schließen können? Würdest du eher einen Knopf zum Vorspulen oder zum Pause machen, in deinem Leben haben wollen? Würdest du eher im Lotto gewinnen wollen oder doppelt so lange leben können? Würdest du eher die beliebteste oder die schlauste Person der Schule sein? Würdest du eher bei den Olympischen Spielen gewinnen oder einen Nobelpreis bekommen? Würdest du eher in einem fetten Apartment in einer coolen Stadt oder in einem Haus am Meer wohnen wollen? Würdest du eher alles zurücknehmen können, was du mal gesagt hast oder jedes Gespräch hören, das in deinem Umfeld passiert? Würdest du eher in einer Action- oder Comedy-Serie mitspielen wollen? Was würdest du eher aufgeben: Nie wieder Haare waschen oder nie wieder Zähne putzen können?

"Würdest du eher…"-Fragen für dich alleine

Wenn dir langweilig ist, kannst du das Spiel bei uns auch alleine ausprobieren! Klicke auf die Antwort, die auf dich zutrifft und finde heraus, ob du so tickst, wie alle anderen ;)

