Würdest du eher..?: Über 150 harte und lustige Fragen!

"Würdest du eher…": Was ist das Besondere?

Langeweile mit Freunden? Dann ist es Zeit für ein gutes Partyspiel. Nach „Wahrheit oder Pflicht“, oder „Entweder oder“ könnt ihr auch „Würdest du eher..?“ spielen. Auf den ersten Blick wirken die Fragen total easy, aber das Spiel hat es in sich. Denn jeder Mensch denkt, handelt und entscheidet in bestimmten Situationen anders – genau das macht die Antworten darauf so spannend! Mit diesem Spiel lernt ihr nicht nur euch selbst, sondern auch eure Freunde, euer Date oder Partner*in noch besser kennen.

Das Besondere an den Fragen und Entscheidungen ist dabei, dass ein Dilemma durch zwei Möglichkeiten kreiert wird und der/die Spieler*in ganz schön ins Schwitzen geraten kann. Solltet ihr euch selbst Fragen ausdenken wollen, ist es wichtig genau darauf zu achten: Zwischen welchen beiden Möglichkeiten ist es fast unmöglich sich zu entscheiden?

"Ich hab noch nie": Die besten Fragen für das Partyspiel

Die Spielregeln

„Würdest du eher“ spielt man mindestens zu zweit. Bist du allein? Dann scroll nach unten 🔽 , denn dort haben wir einige Fragen zum Abstimmen, falls du allein spielen willst!

Und so spielt ihr „Würdest du eher“

Setzt euch gegenüber voneinander oder in einen Kreis, wenn ihr mehr als zwei Personen seid.

Lost aus, wer beginnen darf, die Fragen zu stellen. Alternative: der*die jüngste oder älteste von euch darf beginnen.

Seid ihr sehr viele Mitspieler, könnt ihr euch auch in kleinere Teams aufteilen und dann in der Gruppe diskutieren, für welche Antwortmöglichkeit ihr euch entscheidet.

Nun könnt ihr euch die erste Entweder oder Frage ausdenken, oder aus der langen Ideen Liste unten wählen.

Welchem anderen Mitspieler ihr die Frage stellen wollt, könnt ihr selbst entscheiden. Oder ihr legt eine Regel fest wie etwa, dass ihr Fragen im oder gegen den Uhrzeigersinn dem/der nächsten Mitspieler*in neben euch stellt.

Der/die Befragte muss sich nun für eine der beiden „Würdest du eher“ Möglichkeiten entscheiden. Dabei sind manche Fragen – und Antworten – lustig, gemein oder moralisch fordernd.

Der/die Befragte sollte auch erklären warum er/sie sich für die Antwort entschieden hat, denn so entstehen interessante Diskussionen.

Kein Spieler darf mit „beides“ oder „nichts von beidem“ antworten. Es MUSS sich für eine der beiden Möglichkeiten entschieden werden.

Der/die gerade Befragte ist nun an der Reihe die nächste Frage zu stellen.

Das Spiel geht nicht nach Punkten und Spieler scheiden nicht aus. Also ihr könnt „Würdest du eher“ so lange spielen, wie ihr wollt.

Spielregeln verändern

Um das Spiel spannender zu machen, könnt ihr die Regeln von „Würdest du eher“ natürlich nach Lust und Laune verändern. Einige Ideen dafür wären:

Stellt die Frage an alle Mitspieler, um so viele verschiedene Meinungen zu einem Thema zu hören.

Führt ein Zeitlimit ein: der/die Befragte muss in 3 Sekunden antworten. Dieser Druck führt oft zu ehrlicheren Antworten, da nicht viel Zeit zum Nachdenken ist.

Antwortet jemand nicht rechtzeitig könnt ihr euch eine Strafe ausdenken. Vielleicht braucht ihr ja noch eine Bedienung für euren Abend mit Freunden?

Los geht's!

Standard „Würdest du eher“ Fragen zum Kennenlernen

Zum Einstieg und bei Menschen, die du vielleicht gerade erst kennen gelernt hast, empfiehlt es sich, noch nicht mit den richtig harten Geschützen ( die stehen unten ) aufzufahren. Die folgenden Fragen sind super um einander besser kennen zu lernen.

Würdest du eher Tiefseetauchen oder Bungeejumpen? Würdest du eher allein ins Kino gehen oder allein Abendessen in einem Restaurant? Würdest du eher neben nörgelnde Nachbarn oder neben laute Nachbarn ziehen? Würdest du dir zuerst gute oder zuerst schlechte Nachrichten anhören? Würdest du eher beim „Dschungelcamp“ oder bei der/die „Bachelor*ette“ mitmachen? Würdest du eher einen Schreibtischjob oder einen Job an der frischen Luft nehmen? Würdest du lieber mit einem Koala kuscheln oder mit einem Panda rumtoben? Würdest du eher nie wieder am Tag oder nie wieder in der Nacht rausgehen dürfen? Würdest du eher nur noch in Emojis texten können oder nur noch Sprachnachrichten verschicken? Wärst du lieber ein berühmter Schauspieler oder ein berühmter Regisseur? Würdest du eher in einer Höhle oder einem Baumhaus wohnen wollen? Würdest du eher Wasser oder Feuer (als Element) kontrollieren wollen? Würdest du eher ein furchtbares Langzeit- oder Kurzzeitgedächtnis haben wollen? Würdest du eher extrem schnell lesen oder extrem schnell tippen/schreiben können? Würdest du eher einen superempfindlichen Geschmack oder ein superempfindliches Gehör haben wollen? Würdest du lieber nie wieder arbeiten müssen oder nie wieder schlafen müssen? Würdest du eher nie wieder neidisch oder nie wieder wütend sein? Würdest du eher in einem fetten Apartment in einer coolen Stadt oder in einem Haus am Meer wohnen wollen? Würdest du eher in einer Action- oder Comedy-Serie mitspielen wollen? Würdest du eher der Klassenclown oder der Klassenliebling sein? Würdest du eher jemand mit schlechtem Atem oder mit schlechten Manieren daten? Würdest du eher das Buch einer Story lesen oder die Verfilmung gucken? Würdest du eher Schokolade auf einer Salamipizza essen oder nie wieder Salamipizza essen? Würdest du für eine Woche immer in einer oder in sieben unterschiedlichen Farben gekleidet rumlaufen? Würdest du eher in einem Aufzug oder in einem Schilift stecken bleiben? Würdest du eher Geschenke zum Geburtstag wollen oder Gutscheine? Würdest du eher ins All fliegen wollen oder mit einem Schiff um die Welt segeln? Würdest du eher anrufen oder eine Sprachnachricht schicken? Würdest du eher Einstein treffen wollen oder den/die aktuellen Bundeskanzler*in? Würdest du eher ausgehen und einen langweiligen Abend haben oder zuhause bleiben und neue Folgen der Lieblingsserie suchten?

Lustige „Würdest du eher“ Fragen

Auf Partys oder in einer Gruppe Freunde steht meist eins auf dem Plan: Spaß haben! Das geht mit witzigen „Würdest du eher“ Fragen natürlich besonders gut!

andresr (l.), billyfoto (r.) // iStockPhoto

Würdest du eher ein* Lehrer*in werden oder ein Clown in einem Zirkus? Würdest du für den Rest deines Lebens alles was du sagst rappen odernur noch in Rätseln sprechen? Würdest du eher für den Rest deines Lebens alles mit einer Gabel oder alles mit einem Löffel essen? Würdest du dir eher für eine Stunde ein superdoofes Lachen anhören oder für eine Stunde gekitzelt werden? Würdest du eher jeden Tag 20 Minuten weinen oder nie wieder weinen? Würdest du eher immer nasse Socken oder immer einen kleinen Stein im Schuh haben? Würdest du eher backstage bei deiner Lieblingsband/Musiker*in oder als Nebenrolle in deiner Lieblingsserie sein wollen? Würdest du eher 7 Finger an jeder Hand oder 7 Zehen an jedem Fuß haben? Würdest du eher nur noch Jogginghosen für den Rest deines Lebens tragen oder nie wieder eine Jogginghose anziehen dürfen? Würdest du eher deine Zähne mit Seife putzen oder ein Glas saure Milch trinken? Würdest du eher nur noch mit deinem Haustier sprechen können (und es versteht dich natürlich) oder du verstehst alles was Babys denken (aber nur du!)? Würdest du eher eine Woche in einem einsamen Wald oder eine Nacht in einem (angeblich) verfluchten Haus verbringen? Würdest du lieber mit Ariana Grande zusammen singen oder mit BTS tanzen gehen? Würdest du eher in einem Pool gefüllt mit Nutella oder gefüllt mit Sahne schwimmen? Was würdest du eher aufgeben: Nie wieder Haare waschen oder nie wieder Zähne putzen? Würdest du eher nie wieder etwas zwischen den Zähnen haben wollen oder dich nie wieder am Papier schneiden? Würdest du eher einen fliegenden Teppich oder ein Unterwasserauto haben wollen? Würdest du eher mit Tieren sprechen – oder jede Sprache der Welt sprechen können? Würdest du eher niemals mehr in der Schlange stehen wollen – oder nur noch grüne Ampeln erleben? Würdest du eher immer tanzen – oder singen müssen, wenn ein bestimmter Song läuft? Würdest du eher eine Giraffe oder einen Elefanten als einziges Transportmittel haben wollen? Würdest du eher bei jedem Furz +/- 20 Jahre in die Zukunft/Vergangenheit reisen – oder bei jedem Niesen an einen anderen Ort auf der Erde teleportiert werden? Würdest du eher wollen, dass deine Klamotten immer zwei Größen zu groß oder eine Größe zu klein sind? Würdest du eher eine Packung rohe Spaghetti oder zwei Tassen ungekochten Reis essen? Würdest du dich eher dem „Mandalorian“ anschließen wollen, oder „Loki“? Würdest du eher deinen Schwarm ankotzen oder von deinem Schwarm angekotzt werden? Würdest du eher ein Einhorn oder eine Meerjungfrau sein? Würdest du eher für den Rest deines Lebens deinen Kontostand oder dein Liebesleben öffentlich machen müssen? Würdest du eher für immer superschwere Stahlkappen Boots oder nie wieder Schuhe tragen? Würdest du dir eher die Weisheitszähne ziehen lassen oder ein Piercing in der Arschbacke machen? Würdest du eher das Haustier deiner Familie sein oder der Goldfisch deines Schwarms? Würdest du eher den ersten Kontakt mit Außerirdischen herstellen oder den ersten echten Cyborg entwickeln? Würdest du eher alle Tiere mit deinen Gedanken steuern können oder alle Maschinen und Technik? Würdest du eher plötzlich Bundeskanzler*in oder der/die Chef*in von Instagram sein wollen? (Dein Wissen über Politik, Technik etc. würde so sein wie jetzt) Würdest du eher Haare aus Spaghetti haben, die jede Nacht nachwachsen oder immer teuren Champagner weinen? Würdest du eher von Hunden angegriffen werden, die du siehst – oder von Vögeln, die dich sehen? Würdest du eher eine Wasserschlacht oder eine Essensschlacht in deinem Dorf/deiner Stadt starten? Würdest du eher kotzen jedes Mal, wenn jemand „Happy Birthday“ singt oder Kopfschmerzen bekommen, wenn du ein sich küssendes Paar siehst? Würdest du eher ein Jahr keine Serien gucken oder keine Videospiele spielen? Würdest du eher wie Marge Simpson reden oder wie Goofy lachen?

Harte und gemeine „Würdest du eher“ Fragen zum Nachdenken

Das Leben ist voller schwerer Entscheidungen. Doch was ist uns dabei am wichtigsten? Das eigene Wohl? Das Wohl anderer oder das Wohl des gesamten Planten? Wie denken wir wirklich? Wie wir uns entscheiden, verrät viel über die Persönlichkeit eines Menschen.

skyNext (l.) & LordHenriVoton (r.) // iStockPhoto

Würdest du eher selbst total verrückt sein und dich für gesund halten oder komplett verrückt sein und wissen, dass du krank bist? Würdest du eher hinter jede geschlossene Tür blicken können oder die Kombination aller Zahlenschlösser oder PIN Codes wissen? Würdest du eher 5% aller Menschen die Fähigkeit geben Gedanken zu lesen – oder 5% die Fähigkeit geben, mit den Gedanken Dinge zu bewegen? Du würdest nicht dazu gehören! Würdest du eher mit allen Meerestieren oder mit allen Vögeln sprechen wollen? Würdest du eher am ganzen Körper mit Haaren oder mit Narben bedeckt sein? Würdest du eher barfuß in eine öffentliche Toilette oder durch ein Brennnessel Feld gehen? Würdest du eher für etwas Ärger bekommen, das du nicht getan hast oder jemand anderes wird für etwas gelobt, das du gemacht/geschafft hast? Würdest du eher 5 km von deinem Zuhause entfernt nackt aufwachen oder in Unterwäsche in der Schule/Arbeit? Würdest du eher wieder ein Kleinkind sein und all dein Wissen von jetzt haben oder jetzt all dein Wissen aus der Zukunft haben? Würdest du eher eine Kolonie auf einem anderen Planten gründen wollen oder der Anführer der Menschheit auf der Erde sein? Würdest du eher von der Polizei für ein Verbrechen, das du nicht getan hast oder von einem Serienkiller gejagt werden? Würdest du eher das Blut oder das Erbrochene eines anderen Menschen aufwischen? Würdest du eher jede Lüge, die du hörst, erkennen oder mit jeder Lüge die du erzählst durchkommen? Würdest du eher eine Woche in einer Hundehütte schlafen oder für eine Nacht 10 streunende Hunde in deinem Bett schlafen lassen? Würdest du eher ein Jahr komplett allein oder ein Jahr obdachlos sein? Würdest du eher jede Sprache der Welt oder mit Tieren sprechen können? Würdest du eher in die Vergangenheit reisen und deine Vorfahren oder in die Zukunft und deine Urenkel kennenlernen? Würdest du eher den Welthunger besiegen oder einen 100% sicheren Impfstoff gegen Corona Viren entdecken? Würdest du eher in 40 Jahren ohne Reue und glücklich oder in 100 Jahren mit vielen Gewissenbissen und Sorgen sterben? Würdest du eher für einen Traumjob in eine weit entferne Stadt ziehen oder arbeitslos in der Heimat bleiben? Würdest du eher ein Jahr in den Krieg ziehen oder 10 Jahre im Gefängnis verbringen? Würdest du eher heute die wahre Liebe finden wollen oder in einem Jahr im Lotto gewinnen? Würdest du eher 5 Jahre ins Gefängnis oder 10 Jahre im Koma liegen? Würdest du eher 10 Minuten oder 150 Jahre in die Zukunft gucken können? Würdest du eher für immer umsonst fliegen wollen oder nie wieder in einem Restaurant zahlen müssen? Würdest du eher jede Woche in eine neue Stadt ziehen müssen oder deinen Geburtsort niemals verlassen dürfen? Würdest du eher wollen, dass all deine Gedanken über deinen Kopf erscheinen, sodass sie alle sehen können – oder dass alles, was du tust, in einem Livestream übertragen wird? Würdest du eher Haut haben wollen, die je nach deiner Stimmung die Farbe verändert – oder Tattoos, die am ganzen Körper erscheinen und zeigen, was du gestern gemacht hast? Würdest du eher nie wieder Suchmaschinen (wie Google) oder Social Media (Instagram/ TikTok/ YouTube) benutzen wollen? Würdest du eher immer das perfekte Selfie machen können, aber alle anderen Bilder werden kacke – oder alle Bilder werden schön, nur deine Selfies nicht? Würdest du eher für den Rest deines Lebens allein sein wollen oder nur noch von nervigen Menschen umgeben? Würdest du eher niemals eine geschlossene Tür öffnen können oder keine Türen schließen können? Würdest du eher einen Knopf zum Vorspulen oder zum Pause machen, in deinem Leben haben wollen? Würdest du eher im Lotto gewinnen wollen oder doppelt so lange leben können? Würdest du eher bei den Olympischen Spielen gewinnen oder einen Nobelpreis bekommen?

Fragen für Verliebte, Paare und Dates

Egal ob ihr euch erst kurz kennt oder ihr schon länger zusammen seid: Auch auf Dates könnt ihr mit den richtigen „Entweder oder“ Fragen einen noch aufregenderen Abend erleben. Kennst du deinen Schatz wirklich so gut, wie du denkst – oder tickt dein Schwarm vielleicht gar nicht wie du vermutest? Finde es heraus!

Würdest du einen Heiratsantrag eher vor Freunden und Familie oder allein unter euch machen? Würdest du für eine Woche eher auf eine wilde einsame Insel mit deinem Schwarm ziehen oder in ein Luxusanwesen mit deinem/deiner Ex? Würdest du eher ein Genie sein, das alle für dumm halten, oder ein Idiot, den alle für schlau halten? Würdest du eher eine deiner Erinnerungen oder eine Erinnerung eines anderen Menschen löschen wollen? Würdest du eher alle Geheimnisse, die du weißt, weiter erzählen oder jemand erzählt all deine Geheimnisse weiter? Würdest du eher für den Rest deines Lebens ruhig in einem einsamen Haus im Wald oder in einem Partyviertel in einer großen Stadt wohnen? Würdest du eher deine*n Seelenverwandte*n oder die wahre Bestimmung deines Lebens finden wollen? Würdest du eher nur noch Liebesfilme oder nur noch Horrormovies gucken? Würdest du eher immer underdressed rumlaufen oder overdressed? Würdest du eher beim Einkaufen immer 10 Dinge kaufen, die du nicht brauchst oder immer das eine vergessen, das du brauchst? Würdest du eher eine*n persönliche*n Koch/Köchin oder eine*n Haushälter*in einstellen? Würdest du eher am Pool chillen oder am Strand? Würdest du eher supergut in etwas sein, das andere doof finden oder superschlecht in etwas das du gern machst? Würdest du eher den Geburtstag eines geliebten Menschen oder den Jahrestag deiner Beziehung vergessen? Würdest du eher eine schöne Lüge oder eine grausame Wahrheit hören wollen? Würdest du eher eine Hochzeit im Simpsons Style oder eine Beerdigung im Minions Look haben wollen? Würdest du eher eine Woche auf der internationalen Raumstation oder in einem Luxushotel unter Wasser verbringen? Würdest du eher 5 Kinder von verschiedenen Partner*innen oder niemals Kinder haben? Würdest du eher alles zurücknehmen können, was du mal gesagt hast oder jedes Gespräch hören, das in deinem Umfeld passiert? Würdest du eher blind sein oder dein Gedächtnis verlieren?

„Würdest du eher“ Fragen unter Freunden

Unter echten Freunden kann man sich einiges mehr erzählen als unter Bekannten. Mit dem/der BFF kann man sein, wie man wirklich ist. Aber kennt ihr euch echt so gut, wie ihr denkt? Macht den Check mit diesen Würdest du eher Fragen!

Würdest du eher mit einem Verbrechen davon kommen und immer in Angst leben, dass du erwischt wirst, oder für etwas verurteilt werden und 5 Jahre in den Knast gehen, für etwas das du nie gemacht hast? Würdest du eher immer pupsen müssen, wenn du jemand neuen kennenlernst oder immer rülpsen wenn du jemanden küsst? Würdest du eher ein* unbekannter Superheld*in mit tollen Kräften oder ein von allen gefürchteter Bösewicht sein? Würdest du eher jetzt einen Wunsch erfüllt bekommen oder in 20 Jahren 10 Wünsche? Würdest du eher mit freundlichen Geistern reden können oder nach deinem Tod selbst ein Geist sein? Würdest du eher nie wieder krank werden oder nie wie schlechtes Internet haben? Würdest du eher mit deiner*m Lehrer*in/Chef*in in den Urlaub fahren oder nie wieder in den Urlaub fahren? Würdest du eher 10.000€ gewinnen wollen, oder deine*m BFF gewinnt 100.000€? Würdest du eher alles, was auf deinem Handy ist (Bilder, Suchverlauf etc.) für alle öffentlich machen – oder nie wieder dein Handy benutzen? Würdest du eher ein unwichtiger Charakter aus der letzten Serie sein, die du gesehen hast – oder der Bösewicht aus dem letzten Film, den du gesehen hast? Hättest du lieber einen ewigen Ohrwurm vom immer gleichen, nervigen Lied – oder jede Nacht den gleichen Alptraum? Würdest du eher Kopfhörer tragen wollen, die nie wirklich passen – oder Kopfhörer haben, die immer entweder zu laut oder zu leise sind? Würdest du eher unendlich viel Akku haben oder überall freies WLAN empfangen? Würdest du eher die beliebteste oder die schlauste Person der Schule sein? Würdest du eher die gleichen Socken für einen Monat tragen oder die gleiche Unterhose für eine Woche? Würdest du eher in eine Woche in einem immer hell erleuchteten oder in einem immer dunklen Raum verbringen? Würdest du eher jemanden all die Fotos oder all die Nachrichten auf deinem Handy zeigen? Würdest du eher ein drittes Auge oder ein drittes Ohr haben? Würdest du eher ein Rapbattle mit Capital Bra oder ein Dance Battle mit BTS mitmachen? Würdest du eher deine*n BFF retten oder fünf Fremde? Würdest du eher auf jede Party gehen, aber danach immer aufräumen müssen oder nie wieder auf eine Party gehen? Würdest du eher deinen Eltern oder deiner*m Lehrer*in deinen Internet Suchverlauf zeigen? Würdest du eher deine Haare nur zweimal im Jahr waschen oder nie ein neues Handy bekommen? Würdest du eher die Bilder deines*r Ex auf Instagram liken oder die Bilder der/des Ex deines*r Partner*in/Schwarms? Würdest du eher einen Klon von dir haben oder einen Klon deines*deiner BFF wollen? Würdest du eher auf einen wilden Affen oder auf ein liebes Krokodil aufpassen? Würdest du eher einen Namen haben oder immer ein Outfit anhaben über das alle lachen? Würdest du eher in einem romantischen Film mit deinen „Feinden“ oder in einem Horrormovie mit deinen Freunden gefangen sein? Würdest du eher für eine Woche mit einem (sichtbaren) Popel in der Nase oder mit einem gemeinen Eiterpickel auf der Nase rumlaufen? Würdest du eher in Aufzug steigen in dem alle deine Lehrer oder alle deine „Feinde“ stehen?

"Würdest du eher…"-Fragen für dich alleine

Wenn dir langweilig ist, kannst du das Spiel bei uns auch alleine ausprobieren! Klicke auf die Antwort, die auf dich zutrifft und finde heraus, ob du so tickst, wie alle anderen ;)

