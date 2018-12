World Cyber Games in Chengdu eröffnet

Mögen die Spiele beginnen ? hieß es am Donnerstag im chinesischen Chengdu. Bei den ?World Cyber Games?, der Olympiade der PC- und Xbox-360-Spieler, kämpfen 65 Nationen in zwölf Disziplinen um Ruhm, Ehre, Goldmedaillen und ein Gesamtpreisgeld von 283.000 US Dollar.

Am heutigen Donnerstag werden in Chengdu, China, die ?World Cyber Games 2009? eröffnet. In zwölf Spielen messen sich Athleten aus 65 Ländern in Disziplinen wie ?Warcraft 3?, ?Starcraft? oder ?FIFA 09?. Auch die Xbox-360-Konsolen laufen zu ?Guitar Hero 5? oder ?Virtua Fighter 5?. Selbst Mobiltelefone kommen zum Einsatz ? hier wird ?Asphalt 4? und ?Wise Star 2? auf olympischem Niveau gezockt.

Für Deutschland treten19 Spieler an und wollen die Bundesrepublik im Medaillenspiegel nach ganz oben bringen. In den letzten Jahren klappte das sehr gut, Deutschland belegt auf der Gesamt-Bestenliste der ?World Cyber Games? Platz Zwei. Berechtigte Medaillenhoffnungen machen sich die beiden Schellhase-Brüder in ?Fifa 2009? für den PC. Jeweils zwei Goldmedaillen konnten die berühmten Zwillinge für Deutschland ergattern. In den weiteren Spielen sind die Chancen auf Medaillen nicht ganz so aussichtsreich: Die beiden deutschen ?Starcraft?-Spieler haben schwere Gruppen erwischt, zudem wurde der Spielmodus geändert. Es gilt dieses Jahr einen der beiden ersten Plätze in der Gruppe aus acht Spielern zu erwischen, früher waren nur vier Spieler in einem Team.

Einen richtig guten Start legte der deutsche ?Warcraft 3?-Profi Marc ?yAws? Förster hin. Er besiegte den Favoriten und gefeierten Chinesen ?Sky? und muss nun nur noch ein Spiel gewinnen um in die ?Playoffs? einzuziehen. Für eSport-Fans gibt es einen Live-Stream auf der offiziellen Webseite der ?World Cyber Games?. Auf Grund der Zeitverschiebung sind Frühaufsteher im Vorteil, das erste Spiel beginnt bereits um fünf Uhr.

In Kooperation mit gamesTM, dem unabhängigen Multiplattform-Fachmagazin.

