Mädelsabend: Die lustigsten BFF-Aufgaben gegen Langeweile

Rückwärts sprechen

Ihr müsst den gleichen Satz rückwärts auf- sagen, aufnehmen und andersrum abspielen. Wer spricht am deutlichsten? Hol dir die passende App – damit geht es am leichtesten. (z.B Say it Backwards, kostenlos für iOS/Android)

Stadt, Land, Fluss mit coolen Kategorien

Das Spiel "Stadt, Land, Fluss" kennen die meisten. Doch spätestens bei der Kategorie "Fluss" wird es schwierig. Ihr konnt sowohl in real life also auch online (falls eure BFF weiter weg wohnt) das Game zocken, aber mit den Kategorien, die ihr wollt. Ihr habt zum Beispiel gar keine Lust auf Fluss oder Land, dann nehmt doch dafür Tier, Farbe, Essen, Schauspieler*innen, Sänger*innen, Youtuber*innen oder was euch sonst noch so einfällt. Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Na, wer von euch zockt die andere so richtig ab? 🤪

Wie gut kennt ihr euch wirklich?

Überlegt euch verschiedene Fragen und legt sie in eine Box. Nacheinander zieht ihr eine Frage und lest sie laut vor. Welche Antwort würde deine BFF auf die Frage geben? Schreibt die Antwort auf und vergleicht sie.

Pyjama-Mood

Ein Schlafanzug ist nicht Alltagstauglich? Von Wegen! Bei dieser Aufgabe schon. Ihr bestimmt nämlich, zu welchem Ort die jeweils andere in Pyjama und puschen gekleidet gehen muss. Wer sich weigert (oder von jemandem auf das Outfit angesprochen wird) verliert ...

Chubby Bunny

Ihr müsst euch so viele Marshmallows wie möglich in den Mund stecken. Wer schafft mehr?

Pizzaporn

Ihr braucht eine TK-Pizza (Margherita) und ausgefallene Zutaten (Senf, Bananen, Schokoriegel …). Schreibt sie auf Zettel und legt sie in eine Box. Nacheinander zieht ihr die Zettel, belegt eure Pizza und backt sie im Ofen. Wer schafft mehr von der crazy Pizza? 🍕

Try not to sing

Erstellt euch eine Spotify-Liste mit euren Lieblings-Songs. Chillt gemeinsam und lasst die Liste laufen. Diejenige, die als Erste mitsingt, hat verloren! Gar nicht so leicht, wie es klingt. 🥴

Selfie-Queen?

Jede von euch hat 10 Minuten Zeit, in der Stadt oder im Shoppingcenter Selfies mit fremden Leuten zu machen. Wer am Schluss die meisten hat, ist der Sieger. Und wer ist die neue Selfie-Queen? 📱

Food-Tasting

Eine von euch verbindet sich mit einem Tuch die Augen. Die andere legt vier Lebensmittel auf einen Löffel (z.B. Honig, Nutella, Mehl, Salz). Nun muss diejenige mit verbundenen Augen schmecken, was sich auf dem Löffel befindet. Danach tauscht ihr die Rollen. Wer nach fünf verschiedenen Löffeln die meisten Dinge errät, hat das Food-Tasting gewonnen.

Voll auf die 10

Ihr müsst verschiedene Aufgaben (Winter-Outfit anziehen, Pizza bestellen, Nägel lackieren, 10 Liegestütze …) innerhalb von 10 Sekunden erledigen.

Who’s the next Singstar?

Wählt für die andere einen Song aus. Next Level: Die Sängerin muss dabei essen oder trinken.

Make-up-Battle

Jede von euch schminkt sich selbst – mit den identischen Produkten. Im Dunkeln! Na, wer kann’s besser?

Song erraten

Sagt abwechselnd jeweils die erste Zeile aus euren Lieblings-Songs. Der jeweils andere muss erraten, um welches Lied es sich handelt.

Nicht lachen

Ihr lest euch witzige, peinliche Anmachsprüche und Flachwitze vor. Wer zuerst lacht, hat verloren.

Stäbchen-Kick

Diese BFF-Aufgabe hat es in sich: Esst verschiedene Dinge wie Pizza, M&M’s etc. mit Essstäbchen!

Netflix-Abend geht immer

Und falls euch nach der ganzen Action, immer noch etwas zum Lachen braucht, dann solltet ihr euch auf jeden Fall unsere Netflix-Galerie anschauen. Hier haben wir die lustigsten Comedy-Serien auf Netflix für euch zusammengefasst! Viel Spaß bei eurem BFF-Abend! 😊

