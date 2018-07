Within Temptation: Check die neue DVD!

Gothic-Engel Sharon den Adel und ihre Jungs starten durch: Check die neue Single und DVD!

Within Temptation rocken wieder: "Angel" heißt die neue Singleauskopplung aus dem aktuellen Erfolgsalbum ?The Silent Force?.

Die holländischen Gothic-Rocker setzen damit auch nach den ersten beiden Auskoppelungen "Stand My Ground" und "Memories" ihren Siegeszug als derzeit angesagteste europäische Gothicband fort.

Frontfrau Sharon den Adel ist einmal mehr in Bestform: Eindringlich und hypnotisch singt sie die dramatischen Zeilen:

"I see the angels, I'll lead them to your door. There's no escape now, no mercy no more. No remorse cause I still remember the smile when you tore me apart".

(dt.: Ich sehe die Engel, ich führe sie zu deiner Tür. Es gibt jetzt keine Entkommen, keine Gnade mehr. Kein Bedauern, denn noch immer erinnere ích mich an dein Lächeln, während du mich in Stücke zerrissen hast).

Gruselig: Im Video übernimmt Sharon die Rolle des rächenden Engels! Nachdem sie von einem satanischen Priester ermordet wird, kehrt ihre Seele als Engel zurück und nimmt an ihrem Peiniger furchbare Rache . . . !

Check hier das Video zu "Angels" >>>

Neben "Angels" sind auf der Limited Edition vier weitere Songs enthalten: "Say My Name" (unveröffentlichter Bonustrack) sowie die Tracks "Forsaken", "The Promise" und "Angels", die live im holländischen Tilburg mitgeschnitten wurden.

Zusätzlich haben Within Temptation eine Special DVDplus Edition veröffentlicht. Darauf enthalten: Drei live performte Songs aus dem Club "Paradiso" in Amsterdam, der Videoclip zu "Angels" und Ausschnitte des WT-Gigs beim "Dubai Desert Rock"-Festival in Dubai. Dazu gibts einen Zugangscode, mit dem man im Internet einen vierminütigen Clip über den Auftritt von WT beim "Sweden Rock 2005" ansehen kann! Check hier Ausschnitte daraus:

Checkt Within Temptation beim "Desert Rock"-Festival>>>

Checkt Within Temptation beim "Sweden Rock"-Festival>>>