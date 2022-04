„The Witcher“ Henry Cavill: „Früher war ich der Dicke!“

Henry Cavill: Muskel-Mann

Heute kennen Fans Henry Cavill als „The Witcher“ in der super erfolgreichen Netflix-Serie – oder auch als „Superman“ in den DC-Comic-Verfilmungen. So oder so – Cavill macht nicht nur mit Talent, sondern auch durch sein Aussehen von sich reden. Vor allem sein durchtrainierter Körper, muskelbepackt und ohne ein Gramm Fett, gehören zu Cavills Look. Aber: das war nicht immer so!

Cavills Vergangenheit

Wer Cavills Instagram Account anguckt, dem wird schnell klar: der Mann verbringt viel Zeit im Fitnessstudio! Doch das war nicht immer so. Im Gegenteil: Es gab eine Zeit, in der Cavill ganz und gar nicht so fit war, wie heute. „Ich war der Dicke“, so der Witcher-Darsteller in einem Interview über seine Kindheit und Jugend, „Sie nannten mich ,Fat Cavill’."

Wer nach Kinder- und Jugendbildern des Stars sucht, merkt schnell: So schlimm war es wohl nicht. Aber andere können fies sein – und bei Henry hat das Mobbing und der fiese Spitzname wohl Spuren hinterlassen.

Abnehmen für die Karriere

Abgenommen hat Cavill aber dabei vor allem für seine Schauspielträume. "Für die Rolle in ,Monte Cristo’ habe ich 10 Kilo abgenommen“, so der Schauspieler. Damals (2002) war Cavill gerade 17 Jahre alt. Das Gewicht zu halten, fiel dem Star aber schwer – wie so vielen Menschen, die versuchen fit zu bleiben, nachdem sie Gewicht verloren haben. So flog Cavill etwa beim Casting für „James Bond: Casino Royale“ (2006) aus dem Rennen, weil er “zu pummelig“ war.

Anschließend gab sich der Star viel Mühe, sich fit und in Form zu halten. Und wenn Aufträge anstehen, trainiert er noch härter! Rollen wie als Superman in als der Hexer Geralt von Riva in „Man Of Steel“ oder „The Witcher“ zeigen das sehr eindrucksvoll.

Cavill: So hält er sein Gewicht

Der Schauspieler hält eine strenge Diät ein und geht mindestens viermal in der Woche trainieren. „Niemand hat gesagt, dass es leicht ist. Es ist hart – körperlich und psychisch!“

