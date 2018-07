Wir bringen dich ganz groß raus!

BRAVO und Wilkinson machen dich zum Megastar ? so wie Topmodel Eva Padberg! Damit auch du dich als BRAVO Boy oder Girl bewerben kannst, haben wir den Einsendeschluss extra um eine Woche verschoben! Also bewirb dich gleich heute noch . . .

In der BRAVO-Redaktion und bei Wilkinson laufen die Drähte heiß.

Bereits hunderte begeisterte Leser und Leserinnen sind ihrer guten Intuition gefolgt: Sie haben sich für die BRAVO Boy & Girl Wahl 2005 beworben.

Denn sie alle haben den Traum berühmt zu werden, endlich auf der Bühne zu stehen, die neuste Mode internationaler Top-Designer als Model zu präsentieren, ihr Bild auf Zeitschriften-Cover zu sehen und im Fernsehen aufzutreten ? vielleicht sogar als Schauspieler oder Moderator.

Was das mit dir zu tun hat?

» Ganz einfach: Auch du kannst dir diesen Traum endlich erfüllen!

» Du glaubst, gegen so viele Teilnehmer hast du doch sowieso keine Chance? Quatsch, ganz im Gegenteil: Unsere hochkarätige Jury hält auf der Suche nach tollen Talenten bei ALLEN Bewerbern die Augen offen!

» So wurde Top-Model Eva Padberg bei der BRAVO Boy & Girl Wahl 1995 entdeckt, obwohl sie diese gar nicht gewonnen hatte. Den Juroren gefiel die damals 15-Jährige im Finale so gut, dass sie ihr einen hoch bezahlten Modelvertrag bei der Agentur Louisa Models anboten.

» Seitdem geht?s mit Evas Karrieresteil bergauf: Sie spaziert für Designer wie Chanel, Calvin Klein oder Versace über Laufstege in Mailand, New York und Paris. Mode-Labels wie Naf Naf, Palmers und Marc O?Polo Parfum engagierten sie für ihre Werbestrecken. Im Mai 2004 saß Eva in der Jury der SAT.1-Show ?Star Search? und moderierte im November sogar die Bambi Verleihung in Berlin! Außerdem stand sie für den Kinofilm ?Maria an Callas? vor der Kamera.

Mit diesem Portrait-Foto bewirbt sich Eva 1995 für die BRAVO Boy & Girl Wahl!

Mit diesen Bildern von der Agentur ?Louisa Models? kriegt Eva jeden Job

Du siehst, deine Teilnahme bei der BRAVO Boy & Girl Wahl

kann der Startschuss für deine große Karriere sein. Lass dir diese einmalige Chance nicht entgehen!

Das kannst du gewinnen!

Die fünf Boys und fünf Girls, die bei den BRAVO-Lesern am meisten gepunktet haben, kommen ins Finale und stellen sich im Herbst auf der BRAVO Supershow einer hochkarätigen Jury! Der Boy und das Girl des Jahres gewinnen super fette Preise: Neben einem Modelvertrag mit der Agentur ?Louisa-Models? stehen eine Moderation beim Musiksender VIVA, die Co-Moderation bei der BRAVO Supershow 2006, verschiedene Hauptrollen in der BRAVO Foto Love Story und Modeljobs in BRAVOModestrecken an - im Wert von insgesamt 10.000 Euro! Aber auch alle anderen Teilnehmer können hoffen, mit ihrem Talent die Jury von ihrem Können zu überzeugen ? so wie Top-Model Eva Padberg!

Wie's geht erfährst du hier! >>>

++++++++++++++++++++++++++++

Extra: Der Beauty-Tipp von Wilkinson! >>>