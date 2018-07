Will Justin seine Jessica heiraten?

Offenbar plant Justin Timberlake schon detailliert seine Hochzeit mit Jessica Biel - außerdem soll die Schauspielerin schwanger sein!

Schon viele Frauen wollten sich Justin Timberlake (27) angeln - aber eine scheint es jetzt geschafft zu haben: seine aktuelle Freundin Jessica Biel (26)!

Seit etwas mehr als einem Jahr sind die beiden ein Paar, und bei Justin regt sich offenbar der Nestbau-Trieb: "Justin ist 27 und denkt über Hochzeit und Kinder nach. Zum ersten Mal in seinem Leben fühlt er sich ausgeglichen und er hat sich definitiv dazu entschlossen, um Jessicas Hand anzuhalten", verrät ein Bekannter laut "The Sun".

In letzter Zeit hatte Justin nicht so viel Zeit für Jessica, da er mit Madonna "4 Minutes" aufnahm - aber das machte ihm die Entscheidung offenbar leichter: "Er ist so glücklich mit ihr. Sie mussten einige Zeit getrennt voneinander verbringen, als Justin mit Madonna arbeitete. Dass machte ihm klar, dass Jessica die Person ist, mit der er den Rest seines Lebens verbringen will."

Inzwischen soll Justin auch schon den richtigen Ort für die Hochzeit ausgesucht haben: die Insel Mustique im Karibischen Meer. Hier wäre das Paar bei der Trauung ungestört, da sich die Insel in Privatbesitz befindet und Paparazzi deshalb keinen Zutritt hätten.

"Obwohl Justin sein ganzes Leben in der Öffentlichkeit stand, denkt er, dass seine Hochzeit der Tag sein sollte, der privat bleibt", so der Bekannte. "All seine engen Freunde und seine Familie nach Mustique zu schaffen, wird ein Vermögen kosten. Aber was er für Jessica empfindet ist unbezahlbar." Wann genau die Hochzeit stattfinden soll, ist nicht bekannt, aber: "Es gibt da diese Gerüchte, dass ein Baby unterwegs sein soll."

