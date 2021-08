Pickel am Kinn: Das sind die Gründe dafür!

Pickel am Kinn: Was jetzt?

Kennst du den Moment, in dem du aufwachst und ein Spannungsgefühl im Gesicht hast? Schon wieder ein Pickel! Der Blick in den Spiegel bringt dann die Gewissheit: Über Nacht hat sich eine fiese Hautunreinheit gebildet und die verstopfte Pore ist jetzt deutlich sichtbar. Vor allem am Kinn treten die roten Punkte oft auf und das, so viel sei gesagt, auch noch nach Ende der Pubertät. Egal ob du eine perfekte Routine zur Pflege deiner Haut gefunden hast, Pickel können trotzdem sichtbar werden. Und das hat einen ziemlich gemeinen Grund ...

Ursachen für Pickel am Kinn

Der Hauptgrund für Pickel am Kinn ist schlichtweg Stress. Steht eine Matheklausur an oder hast du dich mit deiner besten Freundin gestritten, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sich in den nächsten Tagen einige Rötungen bilden. Dass deine körperliche Fitness und Gesundheit sich auf die Haut auswirken, hängt mit unserem Immunsystem zusammen, welches bei Stress mehr arbeiten muss und auch Hormone anders verarbeitet als sonst. Sprich: Es ist eine natürliche Reaktion unseres Körpers, wenn wir morgens mal mit einem Pickel aufwachen. Lass dich davon nicht allzu sehr stressen und versuch lieber mit ruhigen Gedanken dein Gleichgewicht zu finden.

Natürlich spielen auch noch andere Faktoren eine Rolle, die ebenfalls Verursacher von Pickeln am Kinn sein können:

- schlechte Ernährung

- fettige Haut

- Schlafmangel

- Schminke über Nacht auf der Haut lassen

- (seit 2020) häufiges Tragen von Mund-und-Nasenschutz

Was hilft gegen Pickel am Kinn?

Ein wahres Wundermittel gegen Pickel gibt es nicht, nur Mittel, die die Rötung lindern und der Schwellung entgegenwirken. Merkst du schon am Abend ein leichtes Spannungsgefühl und hast Bedenken, dass ein Pickel entstehen könnte, so hilft dir am besten eine Zinksalbe weiter. Diese trocknet den Pickel aus und verhindert, dass er überhaupt richtig ausbricht. In der Apotheke und in der Drogerie kannst du die hilfreiche Salbe ganz einfach kaufen.

Hausmittel, die gegen Pickel am Kinn helfen

Auch ein paar Tricks aus dem Haushalt helfen dir, das Schlimmste zu vermeiden. Und mit "das Schlimmste" ist gemeint: Pickel ausdrücken. Denn wenn du das machst, hast du mindestens eine Woche was von der Hautunreinheit und vielleicht noch länger ein Mal auf der Haut.

Besser: Schneide ein Stück Ingwer auf und drücke es auf die Stelle auf deinem Kinn, so lindert sich die gereizte Haut fast wie von selbst. Auch abgekühlte Teebeutel von Pfefferminze und Salbei beruhigen die Haut und können Pickel vorbeugen.

