Wie peinlich! 100 unangenehme Fragen an Jungs & Mädchen

Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten

... das sagt man so schön, aber im Reallife sieht das leider anders aus! Egal ob bei einem Date, auf einer Party oder mit Freund*innen: Manchmal müssen dumme Fragen her! Und zwar so RICHTIG dumme und unangenehme Fragen!!

Du suchst genau nach solchen peinlichen Fragen? Perfekt! Denn diese Liste hat es in sich! Hier wird alles abgedeckt, was deinem Gegenüber peinlich und unangenehm sein könnte: Eigenartige Verhaltensweisen, von denen sonst niemand ahnt, komische Vorlieben, die noch nie ausgesprochen wurden, oder peinliche Gedanken, die (bisher) verheimlicht wurden.

Wer sich traut, die Fragen unten zu stellen, wird sein Gegenüber so richtig aus dem Konzept und ganz schön zum Schwitzen bringen!

Peinliche und unangenehme Fragen an Jungs

Jungs sind oft gar nicht so cool, wie sie tun! Jedenfalls nicht, wenn es mit unangenehmen Fragen ans Eingemachte geht. So wie mit diesen Fragen:

Würdest du deine aktuelle Freundin/ deinen Freund heiraten wollen? Hast du schon mal an deinem Ohrenschmalz gerochen? Wen magst du lieber: Deine Mum oder deinen Vater? Wessen Hintern würdest du gern mal anfassen? Nenne fünf Menschen, die du besonders heiß findest. Wofür wünschtest du, würdest du Geld bekommen? Welchen deiner Geschwister würdest du für 1 Million Euro eintauschen? Hast du schon mal ein Nackt-Bild – oder zumindest Six-Pack-Bild - von dir verschickt? Warst du schon auf OnlyFans unterwegs? Welche Lehrerin/welchen Lehrer findest du heiß? Was kannst du bei einem Date gar nicht ab? Welche Eigenschaften machen aus dir einen guten Boyfriend? Flext du, wenn du nach dem Duschen vor dem Spiegel stehst? Auf wen bist du neidisch und warum? Würdest du jemanden daten, der 10 Jahre älter ist als du? Wann/Warum hast du zuletzt wegen deines Alters gelogen? Wenn du in einer Boyband wärst – wer wärst du: der Coole, der Süße, der Schlaue, der Freche, der große Bruder? Welcher Star wünschtest du, würde dir auf Instagram folgen? Welches Gerücht wird über dich erzählt – und was ist dran? Warst du schon mal in eine Prügelei verwickelt – mit wem und warum? Hast du jemals etwas geklaut? Weswegen hast du zuletzt geweint? Hast du schon mal einen richtig wichtigen Elfer verschossen? Schnarchst du? Guckst du in die Kloschüssel bevor du spülst? Pinkelst du unter der Dusche? Hast du jemals einen Liebesbrief geschrieben? Wenn ja, an wen? Hast du jemals die Größe deines besten Stücks gemessen? Ähnelt deine Traumfrau deiner Mutter? Hast du deine Eltern schon mal beim Sex erwischt? Warst du schon mal unglücklich verliebt? Wie viel Zeit verbringst du auf dem Klo? Hast du einen peinlichen Spitznamen? (Welchen? Woher kommt er?) Was war die peinlichste Nachricht, die du je verschickt hast? Hattest du jemals eine Erektion in der Öffentlichkeit? Schaust du Pornos? (Wie oft?) Gehst du ins Bett, ohne dir die Zähne zu putzen? Hast du jemals einen Popel gegessen? Wen lügst du am meisten an? Wovor hast du am meisten Angst? Was war das Peinlichste, was du je googeln musstest? Was glaubst du, mit wie vielen Leuten hatte ich schon ein Date? Hast du deine Mutter/Schwester/Oma schon mal nackt gesehen? Wie viele Nummern von Frauen/Mädchen sind in deinem Handy gespeichert? Wenn du in irgendeinem Videospiel leben könntest, welches wäre das? Glaubst du, du hältst Augenkontakt länger aus als ich? Was hältst du vom Nacktbaden? Wann hast du dir das letzte Mal in die Hose gemacht? Was war die peinlichste/unpassendste/schlimmste Situation, in der du gelacht hast? Was ist der beste/schlechteste Flachwitz, den du kennst?

Lachen? Mit diesen unangenehmen Fragen ist der Spaß garantiert Shutterstock

Peinliche und unangenehme Fragen an Mädchen

Mädchen sind nicht immer cute und nett – im Gegenteil! Sie wissen genau wie der Hase läuft und haben sicher jede Menge spannendes Zeug zu erzählen – wenn man danach fragt!

Würdest du jemanden daten, der kleiner ist als du? Auf welches Beauty-Produkt kannst du niemals verzichten? Mit welchem Star würdest du gern mal flirten? Was ist das Mutigste, das du jemals gemacht hast? Welches andere Mädchen findest du besonders sexy? Würdest du für 1.000 € deinen BH über deinem Top/Shirt tragen? Wen würdest du für nichts in der Welt nackt sehen wollen? Was dürfte dein Date bei einer Verabredung niemals zu essen bestellen? Wenn du nur noch ein Schimpfwort für den Rest deines Lebens nutzen könntest – welches würdest du wählen? Wann hast du zuletzt so getan, dass dir ein Geschenk gefallen würde – obwohl du es total doof gefunden hast? Welches Tier isst wie du? Wie hoch ist dein Puls, wenn der Handyakku unter 20 % fällt? Wie würdest du reagieren, wenn deine BFF die sagt, dass sie auf deinen Crush steht? Mit welcher Person würdest du dir eine Zahnbürste teilen? Was würdest du an deiner besten Freundin ändern wollen? Hast du schon mal einen Jungen deiner BFF vorgezogen? Würdest du zwei Leute gleichzeitig daten (natürlich ohne, dass sie voneinander wissen)? Was war die größte Lüge, die du je erzählt hast? Hast du 50 Shades of Grey gelesen? Lässt du das Wasser laufen, während du auf Toilette bist? Hast du dir schon mal einen Pickel im Auto ausgedrückt? Wechselst du deinen BH jeden Tag? Warst du schon mal in den älteren Bruder deiner Freundinnen verliebt? Kaust du an deinen Nägeln? Hast du schon mal behauptet etwas besonders gut zu können (obwohl du es nicht kannst) um jemandem zu gefallen? Welche Körbchengröße hast du? Hast du deine Eltern schon mal beim Sex erwischt? Was ist dein größtes (geheimes) Laster? Wovon träumst du beim Schlafen am häufigsten? In wen warst du am heftigsten verliebt? In welche Person, die wir beide kennen, würdest du dich am ehesten verlieben? Hast du schon mal über eine*n Freund*in gelästert? Welcher Promi ist dein heimlicher Schwarm? Was würdest du machen, wenn du einen Tag lang ein Mann wärst? Wie oft pro Woche lügst du? Welche Eigenschaft einer dir wichtigen Person findest du absolut nervtötend? Hast du schon einmal jemanden "gestalkt"? Schnarchst du nachts? Hast du schon mal was geklaut? Checkst du deine Figur/dein Aussehen, wenn du an Schaufenstern vorbeigehst? Popelst du nur in der Nase, wenn du alleine bist? Wie viele Selfies machst du im Durchschnitt, bevor dir eins gefällt? Postet du auch Bilder von dir, die mit keinem Filter bearbeitet sind? Wie lange hielt deine letzte Beziehung? Welche Form von Verhütung verwendest du bzw. möchtest du verwenden? Bist du süchtig nach Irgendetwas? Was war die längste Zeit, die du mal nicht geduscht hast? Hast du jemals versucht, im Stehen zu pinkeln? Was ist deine witzigste Angst? Was hältst du vom Nacktbaden?

Peinlich? Nö! Mit diesen Sprüchen kannst du deinen Schwarm ansprechen – und bleibst dabei ganz cool!

