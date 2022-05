Wie merke ich ihren Orgasmus?

Der Orgasmus bei Mädchen hat es in sich! Denn im Vergleich zu Jungs können Mädels mehrfach hintereinander kommen und das rauschartige Gefühl länger erleben! Mehr als 30 Sekunden kann der Orgasmus anhalten, bei dem rhythmische Zuckungen in der Scheide zu spüren sind. Auch ein weiblicher Erguss ist möglich, bei dem klare Flüssigkeit abgesondert wird.

Hättest du es gewusst? Spannende Orgasmus-Facts gibt's hier:

Wie läuft der Orgasmus bei Mädchen ab?

Der Orgasmus besteht aus vier Phasen:

In der Erregungsphase wird bei Mädchen die Scheide feucht und die Durchblutung von Haut , Schamlippen und Klitoris ( Kitzler ) nimmt zu. Dadurch vergrößern sich die Klitoris und Schamlippen ( Labien ) und die Scheide wird länger und weicher . Brüste und Brustwarzen werden fester .

wird bei die und die von , und ( ) nimmt zu. Dadurch vergrößern sich die und ( ) und die wird und . und werden . In der Plateauphase nimmt die Erregung weiter zu. Bei Mädchen sondern Drüsen Feuchtigkeit ab, die das Eindringen des Penis erleichtert. Diese Phase geht dem Orgasmus unmittelbar voraus und dauert einige Minuten.

nimmt die weiter zu. Bei sondern ab, die das des erleichtert. Diese Phase geht dem unmittelbar voraus und dauert einige Minuten. In der Orgasmusphase , der dritten Phase, arbeiten Atem , Puls und Blutdruck auf Hochtouren und auch die Spannung im Körper ist auf dem Höhepunkt . Bei Mädchen ziehen sich dann Scheide und Beckenboden rhythmisch zusammen und ein Gefühl von Entspannung und Wärme durchflutet ihren Körper .

, der dritten Phase, arbeiten , und auf Hochtouren und auch die ist auf dem . und ein von und durchflutet ihren . In der Rückbildungsphase flaut die Lust ab. Diese vierte Phase dient der Erholung. Atem und Herzschlag normalisieren sich, was zu einem Zustand von tiefer Entspannung führt.

Kann ich gemeinsam mit ihr zum Orgasmus kommen?

Ja, durch Zufall oder durch Übung. Am ehesten klappt das, wenn beim Sex zusätzlich der Kitzler des Mädchens gestreichelt wird. Das geht in der Reiterstellung, in der das Mädchen auf dem Jungen sitzt, besonders gut. Die meisten Paare kommen aber selten gleichzeitig zum Orgasmus – und das ist normal.

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->