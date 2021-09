So findest du deinen Traumberuf!

Dein Traumberuf: Darum sollte er Spaß machen!

Was will ich machen, wo will ich in ein paar Jahren sein und womit will ich mein Geld verdienen – Fragen über Fragen, die sich alle mit deiner Zukunft befassen! Aber woher sollst du überhaupt wissen, was dein Traumjob ist oder welcher Job überhaupt zu dir passt? Bei der Berufswahl solltest du vor allem auf eins achten, dass er dir Spaß macht. Einen Großteil deines Lebens wirst du schließlich mit Arbeiten verbringen, deshalb sollte dich dein Job möglichst happy machen!



Woher weiß ich überhaupt, was mein Traumberuf ist?

Dein Traumberuf wird auch deinen Charakter widerspiegeln, deshalb solltest du genau in dich hineinhorchen: Was sind deine Stärken? Das kann ein besonderes Talent sein wie z.B. singen, eine tolle Charaktereigenschaft wie z.B. Geduld aber auch ein besonders großes Interesse an etwas wie z.B. Autos! Eine dieser Dinge kann dir den Weg zu deinem Traumberuf erleichtern. Hör am besten darauf was dein Bauchgefühl dir sagt und tu nur das wobei du dich wohlfühlst!

Wie fine ich meinen Traumberuf?

Lass dich auf der Suche nach deinem Traumjob nicht von anderen blenden, denn die sind nicht du! Tipps und Empfehlungen solltest du dir gut anhören, du musst dich aber nicht überreden lassen. Oft weiß man selber am besten, was gut für einen ist! Deshalb können auch Dinge, die du selbst für eine Schwäche hältst oder andere vielleicht sogar doof an dir finden, eine deiner größten Stärken sein. Vergiss nie, dass es bei deinem Traumberuf nur um dich geht! Aber vergiss nie: Träume können wahr werden wenn man nur genug daran glaubt und arbeitet!

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Spotify ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

!-->!-->!-->